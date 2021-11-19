港超聯　「阿輝」大日子 ：期望無傷無病

周六（20日)一仗是門將葉鴻輝，為東方龍獅上陣的第200場賽事。他坦言效力球隊8年，責任隨着年齡變大而增加，希望之後能繼續保持健康，並於今年為東方，重奪失落已久的聯賽冠軍。

葉鴻輝2008年曾短暫效力東方龍獅一季，2014年夏天再從南華回歸東方龍獅，效力至今。今年31歲的「阿輝」坦言隨着年齡變大，責任亦同時增加：「個陣自己仲細，球隊入面好多前輩，同外援帶住我嚟踢，但呢刻有好多年青球員，調番轉我要去帶領，練波上面要幫佢哋成長。」

「每場波都希望唔失波，但幫球隊贏波先係最重要，南區今年表現好穩定，要好小心去應付。」即將第200次代表東方上陣，「阿輝」笑言沒有特別感覺，自己只會視作一場普通比賽對待，盡力踢好，他續指對手冠忠南區實力不容忽視，提醒隊友要保持集中。

能夠為一支球隊效力8年，兼擁有穩定的出場時間，在現今的香港足球環境並不容易，「阿輝」亦直言感到「好彩」：「一隊波未必可以維持到咁耐，希望可以繼續保持落去。唔好話淨係我哋東方龍獅，希望成個本地足球圈都係。」展望未來目標，「阿輝」指目前最重要是替球隊，重奪失落已久的聯賽冠軍，至於作為足球員，自己則希望「無傷無病」，令職業生涯得以延續。