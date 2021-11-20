拜仁恥辱性輸波　奧格斯堡勁爆16.5倍主W

周六(20日)凌晨德甲爆出驚天大冷門，榜首勁旅拜仁慕尼黑作客1比2不敵奧格斯堡，1.06倍客W大熱倒灶，教練拿高斯文怒批球員表現太離譜，係自己執教拜仁以來，感到最憤怒嘅比賽，睇怕一班球員嚟緊要加操提升狀態。至於奧格斯堡贏波，勁爆16.5倍主W，買中嘅朋友認真和味。

賽前排尾3嘅奧格斯堡今場如有神助，上半場35分鐘已經領先2球，分別由柏達臣、安達夏恩各建一功。拜仁喺38分鐘靠羅拔利雲度夫斯基射入追番1球，其實呢支傳統班霸仲有大把時間追，但攻勢往往失諸交臂，最終輸1比2，遭受今季聯賽第2場敗仗。

賽後拜仁教練拿高斯文話：「今場係我執教拜仁以來，第1次覺得好嬲，我哋表現遠低於應有水準，我要祝賀奧格斯堡，佢哋值得獲勝。」

羅拔利雲度夫斯基亦承認拜仁表現差：「我哋冇展現應有實力，失兩球實在太過份，我哋必須向前看，重拾應有水準。」

其實拜仁今季不時「發波瘟」，上月聯賽曾經主場輸畀另一支護級球隊法蘭克福，而喺德國盃更加以0比5大敗於慕遜加柏腳下，球員似乎經常有輕敵心態。