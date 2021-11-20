李斯特城大戰車路士　免費台直播

周六(20)晚英超頭場，「狐狸」李斯特城主場惡鬥榜首車路士。李斯特城中場核心泰利文斯因傷倦勤，影響進攻組織；車路士上仗意外失分，今仗一定小心謹慎，加上近年碰頭旺半場和，值得再追。（ViuTV 96、Now 621及611周六晚8時30分直播）

車仔雙箭傷愈未上力

李斯特城現時於中游浮沉，縱然占美華迪今季聯賽已入7球，但「狐狸」過於倚賴呢位老將，伊恩拿祖腳風欠順，以往遠射屢有佳作嘅占士麥迪臣亦缺態，令進攻瓣數流於單調，加上球隊次席射手泰利文斯要養傷至12月，進攻組織難免受削。

車路士前鋒迪姆華拿同盧卡古近日開始復操，但未必立即上力，「替工」夏維斯把握力亦令人懷疑，依家喺聯賽入波最多嘅車仔球員，竟然係有4球進帳嘅右翼衞列斯占士，前鋒破關能力明顯不足。兩軍近5次交手有4次半場互交白卷，可見初段例必穩陣行先，半和好路。

直播表

周六1:00pm 日職 大阪櫻花Vs川崎前鋒

有線662、602台

周六1:00pm 日職 浦和紅鑽Vs橫濱水手

有線661、601台

周六1:00pm 日職 鳥棲砂岩Vs北海道札幌岡薩多

有線665、605台

周六2:00pm 日職 FC橫濱Vs神戶勝利船

有線664、604台

周六7:05pm 澳職 珀斯光輝Vs阿德萊德聯

無綫85台

周六8:30pm 英超 李斯特城Vs車路士

Viu TV 96、Now 621、611

周六8:30pm 英冠 錫菲聯Vs高雲地利

有線662、602台

周六9:00pm 西甲 切爾達Vs維拉利爾

Now 632

周六10:00pm 意甲 阿特蘭大Vs史柏斯亞

Now 638

周六10:30pm 德甲 多蒙特Vs史特加

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 屈福特Vs曼聯

Now 621

周六11:00pm 英超 狼隊Vs韋斯咸

Now 622

周六11:00pm 英超 紐卡素Vs賓福特

Now 623

周六11:00pm 英超 阿士東維拉Vs白禮頓

Now 624

周六11:00pm 英超 般尼Vs水晶宮

Now 625

周六11:00pm 英超 諾域治Vs修咸頓

Now 626

周六11:00pm 英冠 史雲斯Vs黑池

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 西維爾Vs艾拉維斯

Now 632

周日凌晨零時 法甲 巴黎聖日耳門Vs南特

Now 639

周日1:00am 意甲 拉素Vs祖雲達斯

Now 638

周日1:30am 英超 利物浦Vs阿仙奴

Now 621、611

周日1:30am 西甲 馬德里體育會Vs奧沙辛拿

Now 632

周日3:45am 意甲 費倫天拿VsAC米蘭

Now 638

周日4:00am 西甲 巴塞隆拿Vs愛斯賓奴

Now 632

周日4:00am 法甲 雷恩Vs蒙彼利埃

Now 639

周日6:00am 美職 肯薩斯體育會Vs溫哥華白帽

Now 638