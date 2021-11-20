何詩蓓ISL大爆發　200自榮登歷史第2

東京奧運兩銀得主何詩蓓，於荷蘭燕豪芬舉行的國際游泳聯賽（ISL）季後賽表現大爆發，連奪100米及200米自由泳冠軍，其中200自更游出1分50秒66，連破自己保持的ISL、香港及亞洲紀錄（1分51秒11），登上史上第2快，時間僅比世界紀錄慢0.23秒！

24歲香港代表何詩蓓（Siobhan）於首個賽日出戰3個項目得2冠1季後，次日賽事回到主項，100自以51秒11完成，雖比個人最佳時間50秒94稍慢，仍足以力壓Energy Standard隊友史祖絲當奪冠。

Siobhan在強項200自發揮更佳，以1分50秒66擊敗意大利奧運金牌得主Federica Pellegrini等人，錄得參賽以來15戰全勝，這個時間更一舉打破ISL、香港及亞洲紀錄（1分51秒11），登上史上第2快，僅比史祖絲當2017年造岀的世界紀錄慢0.23秒。

值得一提，女子200自歷史頭十位，何詩蓓一人獨佔5位，而且全部都是近2年造岀，以她今年大勇狀態，有望再有突破。季後賽各隊共鬥6場賽事，完成頭2場後，Siobhan在MVP榜升上第二位，僅次於史祖絲當。