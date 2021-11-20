港超聯　榜首大戰！東方龍獅火併冠忠南區

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

「中銀人壽香港超級聯賽」休戰一周後，周六（20日）再開，由東方龍獅坐鎮旺角大球場，迎戰聯賽全勝之師冠忠南區。東方今場有達成球隊上陣第200次里程碑的葉鴻輝，把守最後一關，進攻方面，上仗於「地標戰」梅開二度的西班牙前鋒巴杜姆首次擔正，夥拍孫銘謙和艾華頓攻堅；南區有伍瑋謙重回正選大軍，其餘陣容與上仗一樣，史提芬彭利拿與夏志明負責入球重責，鞠盈智繼續坐鎮中場。（on.cc東網周六下午5時30分直播）

東方龍獅正選陣容

1 葉鴻輝[GK]

9 巴杜姆

11 艾華頓

15 馮慶燁

16 梁振邦[C]

18 米基爾

19 茹子楠

20 林柱機

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

東方龍獅後備：

26 廖富源[GK]

2 亞歷斯祖

4 胡晉銘

7 費蘭度

10 林恩許

13 朱偉鈞

17 伍家揚

21 杜華利

22 梁冠聰

55 馬希偉

66 李卓軒

77 王力威

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙[GK]

5 杜度

6 列文

7 史提芬彭利拿

10 鄭展龍

11 佐佐木周[C]

16 翟廷峯

17 江展民

18 積施利

24 鞠盈智

36 盧斯安奴

冠忠南區後備：

1 蔡子濤[GK]

29 謝德謙[GK]

17 江展民

19 簡嘉亨

20 陳嘉宝

22 鄭進泓

26 陳凱柏

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（20日）戰火重燃，東方龍獅將坐鎮旺角大球場，與冠忠南區上演前列對決。取得兩連勝的東方表現漸入佳境，今場想延續勝軌，就要問過聯賽全勝之師南區，兩強相遇，球迷不容錯過。

東方龍獅上仗大勝晉峰，聯賽收獲兩連勝，另外一眾傷兵正陸續康復，當中費蘭度及新援巴杜姆，上場更齊齊「開齋」，表現不俗；加上為港隊U23征戰的伍家揚、朱偉鈞、亞歷斯祖已完成隔離，早前正式歸隊，板凳深度得以提升。主教練盧比度認為對球隊屬好消息，但笑指自己排陣上卻相當苦惱：「手頭上我有好多選擇，相信每個球員都唔會開心，因為競爭好大，無人確保會有穩定出場時間，大家要為正選而努力。」

近年一直受傷患困擾的費蘭度，上仗成功攻入今季首球，他表示十分開心：「今季能夠重返球場，仲要相隔大半年再入波，最重要係執行到教練戰術，幫球隊贏波。」他承認目前狀態仍未十足，但接下來面對南區將竭盡全力，為球隊爭取勝利及入球。

聯賽開局豪取3連勝的冠忠南區，上周末「菁英盃」輪空，主教練列文表示過去幾日一班主力終於可以有喘息空間。今仗唐道碧因外借條款所限缺陣，好消息是鄭進泓和蔡子濤兩位港隊U23成員，完成隔離後已歸隊，可隨時候命。

比起南區過去3場的對手，東方的實力明顯更勝一籌，但列文強調球隊不會因此而改變一貫踢法：「我哋尊重對手，但今場南區只會專注做好自己，球員需要踢得更勇敢，同時要對球隊嘅踢法保持信心。」

季前由東方轉投南區的杜度，對舊東家並不陌生，他透露賽前已經向隊友「通水」，但承認今場對南區而言是一大挑戰：「東方陣容強大，好似費蘭度、艾華頓等，每個球員都具威脅，所以我哋更加要保持百分之二百嘅專注力，尤其防守上唔可以犯錯。」

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：