菁英盃 又入球騷！晉峰3比3和標準流浪

周六（20日）「菁英盃」進行一場賽事，晉峰於大埔運動場激鬥標準流浪。雙方交手一向是入球保證，今仗亦如所料演入波騷，但流浪未能重演上次聯賽對壘反勝的劇本，被「粉紅兵團」費利浦薩梅開二度，最終以3比3和氣收場，兩軍各得一分。

「粉紅兵團」晉峰正經歷4連敗，今仗更至少5人因傷停缺陣，卡爾特納客串中堅，與葉卓文扼守中路；流浪則起用副選，小將黎匡晉、鄭子森、黃晉軒等正選上陣。

上月聯賽兩軍激戰共產生8個入球，今場開賽僅3分鐘晉峰便先拔頭籌，林樂勤邊路傳中，法蘭度解圍不遠，費利浦薩施頂笠死門將盧兆崎入網，「粉紅兵團」領先1比0。

晉峰其後繼續施壓，西班牙外援迪亞高放冷箭，被盧兆崎牢牢接實。流浪日本新援林遼太今場首度擔正，但上半場表現未算突出，23分鐘一下回傳略欠角度，盧兆崎來不及回身，差點擺烏龍。

「粉紅兵團」24分鐘憑死球攻勢再下一城，葉卓文乘敵衞解圍傳中，播磨浩謙施頂造成小禁區一輪混戰，廖億誠「搵波快」射成2比0。

落後兩球的流浪還未醒覺，由副選組成的防線險象環生，劉君正把握敵衞失誤挑過盧兆崎射門，被林遼太護空門，費利浦薩嘗試補中亦告射斜。

流浪上半場完全捱打，43分鐘更要換入祖連奴嘗試扳回形勢，晉峰遂帶着兩球領先優勢返入更衣室。

易邊後流浪一口氣換入3人，金旻奎、基藍馬等後備上陣，中堅法蘭度更被推前踢中鋒，圖以高空攻勢轟炸晉峰防線。56分鐘該名巴西球員與金旻奎便連頂兩球，幸好羅澔陽撲救成功。

不過戰至62分鐘，林嘉緯開出角球，基藍馬12碼點頭槌頂入，便為流浪追成較接近比數。雙方隨後愈打愈有火藥味，林樂勤與法蘭度一下碰撞更燃點藥引，一度引兩軍球員一輪擾攘。

正當以為今場會反勝劇本會重演之際，費利浦薩71分鐘禁區頂射入「世界波」，徹底將流浪的希望粉碎，盧兆崎飛到盡都未能阻止皮球飛入網窩。

末段流浪未放棄，林嘉緯助攻祖連奴頂成2比3。這對入球組合90分鐘再度建功，「嘉緯」傳中，雖然林衍廷的射門被擋，仍有祖連奴伏兵尾柱射成3比3完場，兩軍激戰成和，各取1分。

流浪今仗以年輕球員掛帥，林嘉緯充當中路串連，踢得頗為吃力，他在賽後認為，上半場球隊被壓逼下打亂部署，但企穩陣腳後，針對對方弱點追成平手，他樂見球隊今季在任何情形都能破門，但坦言仍需改善防守：「好多場追和、反勝，證明我哋有攻力，但要諗吓點平衡，冇可能次次後面輸完先追，如果今年目標要爭前4，餘下比賽一定要提升防守力。」

流浪教練賴嘉輝則對今場上陣的年輕球員投信心一票：「好難要啲年輕球員一落場就交到功課，難免落到場會緊張。當然佢哋可以做好啲，但唔會因為咁而放棄佢哋，如果來來去去都係林嘉緯、盧均宜，佢哋可以踢到幾多歲？」他表示，未來的「菁英盃」仍會大膽起用平時鮮有機會的球員落場，讓他們累積經驗。

晉峰總教練何信賢慨嘆，今場球隊表現值得3分，奈何對手運用高空球的戰術成功，對末段失球感到可惜。他又指，球隊近來士氣低迷，但欣賞他們能從中吸收教訓，相信最近的經歷能令球員有所成長。