晏菲路出擊專恰兵工廠　利物浦上盤必捧

周日(21日)凌晨英超重頭大戰，利物浦主場硬撼阿仙奴。上輪被打破不敗身嘅「紅軍」，今仗返主場志切反彈，穆罕默德沙拿為首嘅鋒線火力驚人，最重要係佢哋近年喺晏菲路球場專剋「兵工廠」。阿仙奴作客表現不穩，今場勢處下風，利物浦讓一球上盤必捧。(Now 621及611周日凌晨1時30分直播)

利物浦上輪作客2比3不敵韋斯咸，不過佢哋主場出擊極有保證，今季喺晏菲路面對曼城、車路士、ＡＣ米蘭同馬德里體育會等勁旅，都未逢敗仗，近5次英超主場對阿仙奴全部贏2球或以上，而且每場攻入至少3球，5場總比數為18比4，戰況相當一面倒。

「紅軍」射手穆罕默德沙拿今季英超已攻入10球，僅比阿仙奴全隊入波少3球，雖然羅拔圖法明奴因傷缺陣，但代替佢嘅迪亞高祖達亦係新一代「阿仙奴剋星」，上季兩鬥「兵工廠」入咗3球，早前喺國際賽受傷嘅沙迪奧文尼亦已復操，呢條鋒線火力夠晒保證。

阿仙奴怕組織力強對手

阿仙奴近期英超3連勝後重返前列位置，不過佢哋作客表現未見說服力，上月作客悶和控球力強的白禮頓，全場處於下風，面對組織力強嘅球隊，前場壓逼明顯冇效，今仗對手利物浦係英超組織力最強球隊之一，預料阿仙奴將陷入捱打，作客情況下難以作惡。