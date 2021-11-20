港超聯　「肥彭」又入波！冠忠南區挫東方龍獅

「中銀人壽香港超級聯賽」休戰一周後，周六（21日）再開，由東方龍獅坐鎮旺角大球場，迎戰聯賽全勝之師冠忠南區。結果南區憑史提芬彭利拿比賽後段攻入全場唯一入球，以1比0擊敗東方龍獅，繼續聯賽全勝走勢。

今場達成為東方龍獅上陣第200次里程碑的葉鴻輝，負責把守球隊最後一關，進攻方面，上仗於「地標戰」梅開二度的西班牙前鋒巴杜姆首次擔正，夥拍孫銘謙和艾華頓攻堅；南區則有伍瑋謙重回正選大軍，其餘陣容與上仗保持一致，史提芬彭利拿與夏志明負責入球重責，鞠盈智繼續坐鎮中場，與佐佐木周負責組織攻勢。

東方是開局進攻更主動的一方，5分鐘角球攻勢，遠柱的馮慶燁轉身抽射高出。4分鐘後，艾華頓禁區頂施射，可惜角度和力量欠奉， 被伍瑋謙沒收。東方繼續施壓，18分鐘，艾華頓斬入禁區，孫銘謙遠柱頭槌一頂，過不了伍瑋謙。

逐漸站穩陣腳的南區，26分鐘，南區第一次獲得角球機會，佐佐木周禁區外得球後第一時間遠射高出。其後史提芬彭利拿前場博到犯規，可惜主射罰球的鞠盈智，未能將射門彎過人牆。雙方一度陷入膠着，半場前未能打開紀錄。

換邊後，東方繼續搶攻，46分鐘一次角球攻勢，米基爾高高躍起頭槌頂斜。65分鐘，南區前場博得罰球，鞠盈智斬入禁區，列文接應頂高，被葉鴻輝接實。及後東方率先換人，由杜華利入替，至於南區亦換入簡嘉亨。

比賽後段東方繼續於控球比率上佔優，但未能對有杜度和盧斯安奴鎮守的南區防線造成太大麻煩，相反被一直挨打的南區成功把握反擊機會。85分鐘，杜度中場交出靚直線，鞠盈智接應左腳勁射，被葉鴻輝拍出不遠，近期腳風極順的史提芬彭利拿立刻趕到射入，幫助南區打破僵局。東方89分鐘獲得一次追平機會，黃梓浩落底傳中，艾華頓無人看管下門前抽高，結果南區將領先優勢保持到完場，以1比0擊敗東方龍獅。