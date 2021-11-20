港超聯　間接功臣鞠盈智：「肥彭」先係主角

港超聯周六（20日）賽事，冠忠南區作客硬撼東方龍獅，南區雖然整場未佔太大優勢，但比賽尾段鞠盈智的遠射，對方門將葉鴻輝拍出不遠，史提芬彭利拿門前補中得手，最終以1球險勝東方。賽後鞠盈智謙虛地指自己並非「射得靚」，認為這場勝利對球隊意義重大。

「可能個波有小小飄，唔係我射得靚，可能係『阿輝』諗住接實個波，所以有失誤。」冠忠南區中場鞠盈智，今仗間接製造了入球，賽後他卻謙虛地指自己的遠射並非「射得靚」，笑言「肥彭」才是今仗的主角。

南區擊敗東方後，開季於聯賽4戰全勝，暫時排在榜首，「阿智」直言這場勝利意義重大：「提升好大信心，大家都知道球隊班底無東方、傑志同理文咁好，不過全隊上下都好齊心，落到場會畀足100%。」他續指聯賽仍有漫漫長路，但自己並不會想太多，認為賽事需要「逐場計」。

「阿智」今季加盟南區後，表現出色兼成為球隊關鍵一員，他表示一直瞭解自己的能力，只是過去一兩季未有太多出場時間，「阿智」亦不忘感謝主教練列文的信任，給予自己很多空間發揮，希望能繼續帶領隊內年輕球員成長。