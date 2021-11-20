港超聯　香港U23鬥港會 為「開齋」鍊過

周日(21日)港超聯頭場賽事，新軍香港U23首次於青衣運動場主場出擊迎戰港會。兩軍至今聯賽仍未「開齋」，為擺脫「零分部隊」之名爭取聯賽首勝，今場必定博盡。（周日下午3時開賽）

香港U23上仗不敵冠忠南區，聯賽遭遇兩連敗，今仗面對「菁英盃」手下敗將港會，完成隔離後重新領軍的主教練張健峰有信心成功搶分：「當然期望贏波，雖然球隊近兩場都大敗，但整體表現有進步；不過港會狀態比季初有所提升，加上今場唔限制出U22球員，我哋要小心提防。」球隊上周「菁英盃」賽事改期，早前特意與標準流浪進行友賽，惟「張峰」認為球員在比賽狀態、鬥心及戰術執行上仍有改善空間。至於黃智康、張俊軒、謝家榮、袁世傑，以及畢頓5位港隊U23成員，今仗正式歸隊可隨時候命。

今季重返頂級聯賽的港會，開季至今仍未有分落袋，主教練東尼咸美頓認為聯賽剛剛開始，球隊不會因此動搖信心。雙方上月曾於「菁英盃」交手，港會最終以1比2落敗，但東尼咸美頓認為該仗結果不會影響今場部署：「就個人能力而言，我哋實力上係比香港U23佔優，只要踢出應有水準，我哋就有機會贏波。」

港會上季主力門將費查完成隔離後，已開始參與球隊訓練，今場有望重返大軍名單。至於早前在「菁英盃」對香港U23一戰，攻入個人在頂級聯賽首個入球的湯姆哈靈頓，呼籲球隊要堅持到底：「我哋需要繼續相信自己，保持爭勝嘅心態。」