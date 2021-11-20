港超聯　理文登場 硬撼傑志！

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

周日(21日)「中銀人壽香港超級聯賽」好戲連環送上，其中尾場壓軸大戰，理文今季首度於將軍澳運動場擺下擂台，硬撼上季盟主傑志，雙方今季兩度交手各勝一仗，今回再碰頭難免埋身肉搏，激戰可期！（on.cc東網周日下午5時30分直播）

闊別賽場一個月的理文，大軍自「亞協盃」回港後經歷14日隔離，首次於聯賽亮相即要硬撼傑志，主教練陳曉明坦言擔心球員狀態：「隔離完出嚟約兩個禮拜，自問球隊係未適合比賽，但我哋會盡量去做，我亦會以球員嘅健康為首要考量。」

新兵杜查祖利亞參與操練不足兩周，「曉明Sir」直言此子仍需時間與隊友建立默契，但強調其狀態不成問題，今場隨時候命。「曉明Sir」認為經歷「亞協盃」的洗禮，有信心球員能靠臨場心態與集中力，克服難關。

理文於今季聯賽壓軸出場，顏樂楓承認球隊現時未達最佳狀態，但球員比賽中不會因此有所保留：「我哋喺有限嘅時間做足準備，為今仗不停演練，可以保證無論輸贏，都會見到我哋博到最後一分鐘嘅精神。」

傑志上場「菁英盃」在收起丹恩奴域等主力下，以2比0輕取港會，各項賽事錄得6連勝，惟暫代主教練金東進（Kim）強調，理文絕不易應付：「理文及東方龍獅係今季聯賽主要競爭對手，今場波相當重要。」大軍當中基爾頓及謝家強已全面康復，陳晉一、趙聡悟和潘沛軒雖然剛完成隔離，但「Kim」指他們狀態不俗，除養傷的蘇沙、何振廷和賓紀文外，今仗可「夫添」應戰。

出身自巴甲山度士的守衞艾里奧，今仗有望與杜查祖利亞交手，他賽前向這位同門師弟大派高帽：「佢踢過巴甲、日職，實力當然強，我哋一定要小心，但亦都唔能夠忽視洛迪古斯、顏樂楓及迪高等球員。」