尼高路簡迪入靚波　車仔贈狐狸3蛋

周六晚（20日）英超頭場，上輪意外失分嘅車路士，憑住魯迪格、尼高路簡迪同基斯甸普列錫各省1粒，作客大勝「狐狸」李斯特城3:0，開咧12場聯賽有8場冇失波，續居榜首。

上輪聯賽畀般尼逼和1比1嘅車仔，有好番嘅前鋒迪姆華拿先任後備，今仗造訪李斯特城，佢哋一開波先有倒戈嘅左翼衞芝維爾快放殺入禁區勁射，可惜中楣彈出，去到14分鐘又係芝維爾，佢開出右路角球，中堅魯迪格攝到靚位頭槌破網，火速打開紀錄。車仔得勢不饒人，28分鐘另一位倒戈嘅尼高路簡迪，帶波狂推30碼都冇人逼佢，佢推到禁區前出人意料地起左腳轟入靚波，半場領先兩粒返入更衣室。

易邊後李斯特城換入占士麥迪臣同伊恩拿祖，加強攻力，不過芝維爾更加殺得性起，再喺左路狂抽堅近磅，畀「狐狸」門將卡斯柏舒米高僅僅救出。去到下半場中段，主隊終於有艾馬迪遠射稍有睇頭，好彩車仔門將艾度亞文迪冇瞌眼瞓撲出。其後車仔換入薛耶治同基斯甸普列錫，兩人幾乎製造入波，可惜普列錫射斜，冇耐又係佢哋合作，今次普列錫不負所託射成3:0，之後普列錫同列斯占士食詐胡，但無阻車仔全取3分續做「1哥」。