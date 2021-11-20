歐陽若曦戰車踏油漬失控撞欄　幸無恙明天爭冠

歐陽若曦在GT盃第一回合遇上意外，但仍憑賽會出示紅旗前的排名獲得亞席。

第68屆澳門格蘭披治大賽周六續演次天賽事，期間發生不少事故，其中在澳門GT盃的賽前熱身，因有戰車發生意外導致熱身時段腰斬，至澳門GT盃第一回合時，天色已開始入黑，香港車手歐陽若曦（Darryl）在賽事初段，一直將95號平治-AMG GT3賽車保持在第二位，然而至比賽中段，由於有賽車在賽道上漏油，令歐陽若曦在踏到油漬時失控導致撞欄，幸好人未受傷。

歐陽若曦今仗於第一排起步，與旁邊首名起步的保時捷並駕齊駒，並一直穩守次名位置。賽事到第四圈時，一部林寶堅尼賽車因為引擎故障，噴出大量白煙，並遺留下不少油漬在賽道上。當歐陽若曦的賽車去到意外現場時，由於未能留意到路上的油漬，並在剎車時踏上了油漬，結果導致賽車在葡京彎前失控。歐陽若曦的平治-AMG GT3賽車結果直撞防撞欄。幸好沒有反車或撞到停下來的林寶堅尼。賽會即時出示紅旗終止比賽。

由於天色昏暗，賽會在紅旗後宣布比賽結束。最終成績是計算紅旗出示前的一圈，因此歐陽若曦還是能夠以第二名完成。歐陽若曦檢查後證實並無大礙，可以繼續參賽，現在首要的是將維修賽車。車隊將要在今晚通宵工作，力求在明天比賽前將完成修復。

歐陽若曦賽後表示：「雖然得到亞軍，但結果還是令人失望的。賽事開始時，我的起步是不錯的。旁邊的葉弘曆也有一個好的起步，因此我們並排進入第一個彎，結果他守住了第一位。總的來說，現在最重要的是要把賽車維修好。如果能修好，那我們就可以在第二位起步。」

周日將會是澳門格蘭披治大賽的最後一天比賽，澳門GT盃的總冠軍也會在第二回合後自有分曉。比賽將會在明天下午1時10分舉行。