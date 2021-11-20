迪布尼推薦　曼城搶購比利時神鋒

曼城一直有意簽入1位射手，但要收購頭號目標哈利卡尼困難重重，隊內中場主將奇雲迪布尼獻計，向會方推薦比利時國家隊隊友基迪拿尼，曼城計劃明年1月轉會市場重開後出手，向比甲球隊球隊布魯日收購基迪拿尼。

現年20歲嘅基迪拿尼身高1米92，制空力強，可以擔任中鋒，成為前場進攻支點，而且亦擁有不俗腳法，能夠勝任翼鋒及進攻中場位置，啱晒曼城領隊哥迪奧拿多變嘅戰術。

基迪拿尼今季為布魯日上陣18次，射入5球及4次助攻，可見佢傳射能力俱佳，而為比利時國家隊上陣4次入1球，就係10月歐國聯季軍戰，射入意大利大門。

今屆歐聯分組賽，布魯日2次對曼城，基迪拿尼都有上陣，哥迪奧拿對佢留下唔錯印象，加上奇雲迪布尼推薦，令哥帥更加有興趣簽入基迪拿尼。

除咗曼城之外，AC米蘭、熱刺、皇馬、巴黎聖日耳門都有意爭奪基迪拿尼，但曼城勝在有奇雲迪布尼幫手做說客，加上比利時名宿高柏尼曾經係曼城隊長，估計基迪拿尼比較有興趣去曼城。