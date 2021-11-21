曼聯董事局開緊急會議　擬48小時內換帥

曼聯喺周六(20日)深夜英超作客1比4慘敗於護級弱隊屈福特腳下之後，球會董事局召開緊急會議，經過長達5個鐘馬拉松式討論之後，大致上已經決定解僱領隊蘇斯克查，可能喺48小時內正式官宣。會方亦將全力遊說法國名宿施丹加盟領軍，李斯特城領隊羅渣士、阿積士教練坦哈格都係曼聯新帥人選。

英國各大傳媒指，曼聯恥辱性大敗畀新升班球隊屈福特後，球隊上下一片愁雲慘霧，甚至有部份職球員不禁落淚，管理層亦知道事態嚴重，隨即開會討論應變方案。

據悉會上人士對蘇斯克查忍無可忍，並達成共識，同意炒蘇斯克查，但由於呢位48歲挪威名宿今年7月先至續約3年，如果紅魔鬼依家解僱佢，需要賠償750萬鎊，所以董事局向班主格拉沙家族提交「換帥方案」後，仲需要等老闆最後拍板，先至可以成事。

曼聯賠750萬鎊炒蘇斯克查，並唔困難，最難係要搵1位具級數新帥帶領球隊重回正軌，紅魔鬼頭號目標始終係施丹，預料將會加快同佢商討加盟事宜，但呢位前皇馬教練唔多想季中收拾爛攤子，加上有傳佢老婆唔想去英國生活，曼聯想請施丹救亡，並唔容易。

至於另一位熱門人選羅渣士早前表明暫時無意跳槽，曼聯今季未必請到佢執教。反而阿積士教練坦哈格比較大機會成「魔」，呢支荷甲勁旅同曼聯關係良好，行政總裁雲達沙更加係前曼聯鋼門，如果紅魔鬼肯支付一筆可觀賠償費，相信阿積士應該願意放坦哈格畀曼聯。