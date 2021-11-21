靈魂崩潰　般費陷近3年半最長聯賽入球荒

曼聯喺英超1比4不敵屈福特，成為球隊自1989年1比5大敗畀曼城之後，近32年聯賽對新升班球隊，最大敗仗，中堅哈利馬古尼被逐，以及主帥蘇斯克查領導無方，固然係主要死因，其實紅魔鬼今季整體成績下滑，亦同一個人有關，就係般奴費南迪斯。

呢位葡萄牙進攻中場腳風唔順，已經連續8場英超冇波入，創下個人近3年半最長聯賽入球荒，連帶球隊成績亦走下坡。

般奴費南迪斯上季英超射入18球，僅次於哈利卡尼同穆罕默德沙拿，另外仲有12次助攻，幫紅魔鬼獲得英超亞軍。不過，般費今季入球數字急降，踢11場英超僅入4球，其中3球仲係開鑼戰對列斯聯一役射入，佢對上1次聯賽入已經9月對紐卡素。

般費對上次連續8場聯賽冇波入，已經係2018年1月至4月，當時佢效力葡超球隊士砵亭，連續9場聯賽食白果。

般奴費南迪斯自2020年1月尾成「魔」後，立即成為曼聯靈魂人物，如果佢繼續狀態低迷，恐怕就算紅魔鬼換帥，都未必可以翻身。