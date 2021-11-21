沙維有運 巴塞靠12碼贏出打吡戰

周日(21日)凌晨西甲「加泰羅尼亞打吡戰」，沙維首次以教練身份帶領巴塞隆拿出戰，大踢穩陣波，結果要靠1球爭議性12碼，由迪比射入，主場以1比0險勝愛斯賓奴。巴塞隆拿今場表現只屬一般，沙維仲有排執。

沙維回巢首戰人氣爆燈，吸引74,418人入場睇波，係巴塞今季主場入場人數第2多嘅比賽，僅次於對皇馬，球迷不斷高呼沙維大名。

沙維沿用巴塞慣用嘅433陣式，最令人意外係鋒線上派出17歲小將艾高馬治踢正選，上半場踢法比較謹慎，臨完上半場前，後衞奧斯卡文古沙1次失誤，幾乎連累球隊失波，好彩門將達史特根救出愛斯賓奴前鋒魯爾杜馬斯嘅近門施射。

換邊之後3分鐘，迪比喺禁區內被李安度卡比拿踢跌，球證吹罰12碼，迪比親自射入。不過睇番慢鏡，李安度卡比拿似乎踢到波在先，照計唔算犯規。

其後巴塞有1次拉開紀錄好機會，法蘭基迪莊單刀射入，但被判越位在先，愛斯賓奴亦有魯爾杜馬斯主射罰球中柱彈出。

愛斯賓奴嘅中國前鋒武磊後備上陣，佢喺83分鐘傳中，可惜隊友迪馬達近門頂出界，魯爾杜馬斯亦有1次頭槌中柱，未能扳平實在唔抵。巴塞驚險全取3分，沙維真係有啲運仔。