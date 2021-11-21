巫師遇神童激戰5粒鐘！希堅斯決勝局贏得精彩

薑是老嘅辣！擁有4屆世界冠軍的「巫師」希堅斯在桌球冠中冠4強戰，與最近狀態甚勇的中國神童顏丙濤激戰5小時的馬拉松式比拼，最終後上險勝躋身決賽，將與「準神」卓林普爭逐，力爭個人第二次捧走這個賽事的王座。

這是希堅斯近五個星期內第三次闖入決賽，但過去兩次都是飲恨而回，在北愛爾蘭公開賽不敵麥克艾倫，再於英格蘭公開賽負於羅拔臣，始終與冠軍差最後一步。

被視為中國「新天王」的21歲顏丙濤，在11局6勝制４強戰全場發揮不俗，打出5cue50+，更在首節以3比1領先，但經驗豐富的希堅斯隨後一口氣連取3局兼「起迫」分別打出89及70度，其後二人愈戰愈烈，顏丙濤又「起迫」打Cue70度，追至4比4，再打到5比5，最終至決勝局希堅斯轟一cue89度，向對手送蛋奠定勝局，勇闖決賽。

「巫師」力爭繼2016年之後再次捧走冠中冠，但決賽面對卓林普同樣勇態弗爆，他於準決賽以6比0血洗奇倫威爾森，這是他於小組賽向戴爾贈「6蛋」之後再派蛋。卓林普過去曾兩次躋身冠中冠決賽，但分別不敵奧蘇里雲（2014）及羅拔臣(2019)，今屆力爭首奪這項錦標。