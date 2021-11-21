熱刺未執掂　細鬥列斯聯

周一(22日)凌晨深夜英超壓軸之戰，熱刺主場對列斯聯，干地執教熱刺踢咗兩場比賽，表現並冇明顯改善，射手哈利卡尼腳風仍然唔順。至於列斯聯射手班福特長抖，但勝在防守夠硬淨，首選中位數2.5球嘅入球細。(Now 621周一凌晨零時30分直播)

熱刺由干地領軍後，踢咗2場比賽，包括歐協聯贏維迪斯3比2，但上場英超僅同愛華頓悶和0比0，哈利卡尼喺呢2場波，都踢足全場，但同樣食白果，佢今季踢10場英超僅入1球，狀態令人擔憂，似乎連干地都冇辦法幫佢搵番對射門鞋。

雖然呢位英格蘭國腳喺早前兩場世盃外圍賽狂數胡，但對手只係阿爾巴尼亞、聖馬力諾，不宜作準，今場踢英超，隨時又打回原形，熱刺想攻入列斯聯大門，並唔容易。

班福特長抖火力大減

另一邊廂，列斯聯領隊比沙爾雖然係「進攻大師」，無奈主力射手班福特今季長期因傷缺陣，冇咗呢位上季射入17球嘅前鋒，列斯聯鋒線頓失重心，入球能力自然大減。

不過，比沙爾除咗崇尚進攻踢法之外，亦講求逼搶，令對手難以組織，所以防守尚算穩陣，因此近6場比賽有5場總入球係2球或以下。無獨有偶，干地拿手好戲352陣式，亦要求高強度逼搶，預料今場會混戰居多，入球唔慌多。

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