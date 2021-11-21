鄧謝配不敵世界第2奪亞　兩年來首踏頒獎台

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，周日（21日）在印尼大師賽決賽，以直落兩局不敵世界排名第2的泰國組合Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai，奪得亞軍，是近兩年來首度站上頒獎台。

世界排名第9的「鄧謝配」在4強以2：1反勝日本的渡邊航貴／東野有紗，報回東京奧運銅牌戰的一箭之仇，兼首度闖進超級750賽事決賽，與頭號種子、泰國的Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai爭奪冠軍。

雙方曾兩度交手，港將錄得1勝1負，最近一次是2018年雅加達亞運8強，以直落兩局獲勝。相隔3年再遇，「鄧謝配」開局尚能咬緊比數，但戰至4：4時，因失誤增加，及未能接住強攻，被打出9：1的攻勢，以11：21先失一局。

兩人次局重整節奏，初段打得比較進取，但對手未有自亂陣腳，再以一波11：3的浪潮，拉開到14：6。港將在尾段接連失誤，即使打出一記精彩殺球，令Sapsiree Taerattanachai飛身撲救不果，仍以12：21落敗，失落冠軍。不過，「鄧謝配」在超級750賽事奪亞，仍寫下同級別最佳戰績，兼繼2019年南韓大師賽後再度站上頒獎台。