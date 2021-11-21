港超聯 理文登場 硬撼傑志！
2021年11月21日 15:30
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）尾場前列大戰，理文今季首度於主場將軍澳運動場出擊，迎戰傑志。「黃黑軍團」新援杜查祖利亞今仗先列後備，前線由洛迪古斯、亞哥斯達、鄭兆均掛帥，顏樂楓、迪高、黃俊皓中場掃蕩，防線由荷西安祖、余煒廉等組成；傑志主力丹恩奴域、巴爾拿、安永佳重獲正選，基爾頓傷愈復出，夥拍黃洋坐鎮中場，朴俊炯、艾里奧扼守中路。（on.cc東網周日下午5時30分直播）
理文正選名單：
88 袁皓俊 [GK]
3 徐宏傑
5 余煒廉
9 洛迪古斯
10 亞哥斯達
11 鄭兆均
13 迪高
14 荷西安祖
16 顏樂楓 [C]
26 黃俊皓
29 余沛康
後備：
1 高俊 [GK]
28 陳嘉豪 [GK]
6 黃皓雋
7 李康廉
12 羅焯熙
17 張憙延
19 杜查祖利亞
21 曾錦濤
31 翁煦濤
44 中村祐人
91 基華尼頓
99 金承龍
傑志正選名單：
86 保羅 [GK]
3 丹尼
5 艾里奧
6 朴俊炯
8 安永佳
9 丹恩奴域
10 基爾頓
11 加維蘭
15 羅拔圖
19 黃洋 [GK]
37 巴爾拿
後備：
1 王振鵬 [GK]
2 羅梓駿
4 查理史葛
12 杜馬思
16 陳肇鈞
20 趙聡悟
21 唐建文
27 于楊
31 陳傲軒
88 艾力士
95 陳晉一
99 潘沛軒
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闊別賽場一個月的理文，大軍自「亞協盃」回港後經歷14日隔離，首次於聯賽亮相即要硬撼傑志，主教練陳曉明坦言擔心球員狀態：「隔離完出嚟約兩個禮拜，自問球隊係未適合比賽，但我哋會盡量去做，我亦會以球員嘅健康為首要考量。」
新兵杜查祖利亞參與操練不足兩周，「曉明Sir」直言此子仍需時間與隊友建立默契，但強調其狀態不成問題，今場隨時候命。「曉明Sir」認為經歷「亞協盃」的洗禮，有信心球員能靠臨場心態與集中力，克服難關。
理文於今季聯賽壓軸出場，顏樂楓承認球隊現時未達最佳狀態，但球員比賽中不會因此有所保留：「我哋喺有限嘅時間做足準備，為今仗不停演練，可以保證無論輸贏，都會見到我哋博到最後一分鐘嘅精神。」
傑志上場「菁英盃」在收起丹恩奴域等主力下，以2比0輕取港會，各項賽事錄得6連勝，惟暫代主教練金東進（Kim）強調，理文絕不易應付：「理文及東方龍獅係今季聯賽主要競爭對手，今場波相當重要。」大軍當中基爾頓及謝家強已全面康復，陳晉一、趙聡悟和潘沛軒雖然剛完成隔離，但「Kim」指他們狀態不俗，除養傷的蘇沙、何振廷和賓紀文外，今仗可「夫添」應戰。
出身自巴甲山度士的守衞艾里奧，今仗有望與杜查祖利亞交手，他賽前向這位同門師弟大派高帽：「佢踢過巴甲、日職，實力當然強，我哋一定要小心，但亦都唔能夠忽視洛迪古斯、顏樂楓及迪高等球員。」