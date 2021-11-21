港超聯　理文登場 硬撼傑志！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）尾場前列大戰，理文今季首度於主場將軍澳運動場出擊，迎戰傑志。「黃黑軍團」新援杜查祖利亞今仗先列後備，前線由洛迪古斯、亞哥斯達、鄭兆均掛帥，顏樂楓、迪高、黃俊皓中場掃蕩，防線由荷西安祖、余煒廉等組成；傑志主力丹恩奴域、巴爾拿、安永佳重獲正選，基爾頓傷愈復出，夥拍黃洋坐鎮中場，朴俊炯、艾里奧扼守中路。（on.cc東網周日下午5時30分直播）

理文正選名單：

88 袁皓俊 [GK]

3 徐宏傑

5 余煒廉

9 洛迪古斯

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

13 迪高

14 荷西安祖

16 顏樂楓 [C]

26 黃俊皓

29 余沛康

後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

6 黃皓雋

7 李康廉

12 羅焯熙

17 張憙延

19 杜查祖利亞

21 曾錦濤

31 翁煦濤

44 中村祐人

91 基華尼頓

99 金承龍

傑志正選名單：

86 保羅 [GK]

3 丹尼

5 艾里奧

6 朴俊炯

8 安永佳

9 丹恩奴域

10 基爾頓

11 加維蘭

15 羅拔圖

19 黃洋 [GK]

37 巴爾拿

後備：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

4 查理史葛

12 杜馬思

16 陳肇鈞

20 趙聡悟

21 唐建文

27 于楊

31 陳傲軒

88 艾力士

95 陳晉一

99 潘沛軒

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闊別賽場一個月的理文，大軍自「亞協盃」回港後經歷14日隔離，首次於聯賽亮相即要硬撼傑志，主教練陳曉明坦言擔心球員狀態：「隔離完出嚟約兩個禮拜，自問球隊係未適合比賽，但我哋會盡量去做，我亦會以球員嘅健康為首要考量。」

新兵杜查祖利亞參與操練不足兩周，「曉明Sir」直言此子仍需時間與隊友建立默契，但強調其狀態不成問題，今場隨時候命。「曉明Sir」認為經歷「亞協盃」的洗禮，有信心球員能靠臨場心態與集中力，克服難關。

理文於今季聯賽壓軸出場，顏樂楓承認球隊現時未達最佳狀態，但球員比賽中不會因此有所保留：「我哋喺有限嘅時間做足準備，為今仗不停演練，可以保證無論輸贏，都會見到我哋博到最後一分鐘嘅精神。」

傑志上場「菁英盃」在收起丹恩奴域等主力下，以2比0輕取港會，各項賽事錄得6連勝，惟暫代主教練金東進（Kim）強調，理文絕不易應付：「理文及東方龍獅係今季聯賽主要競爭對手，今場波相當重要。」大軍當中基爾頓及謝家強已全面康復，陳晉一、趙聡悟和潘沛軒雖然剛完成隔離，但「Kim」指他們狀態不俗，除養傷的蘇沙、何振廷和賓紀文外，今仗可「夫添」應戰。

出身自巴甲山度士的守衞艾里奧，今仗有望與杜查祖利亞交手，他賽前向這位同門師弟大派高帽：「佢踢過巴甲、日職，實力當然強，我哋一定要小心，但亦都唔能夠忽視洛迪古斯、顏樂楓及迪高等球員。」