港超聯　理文登場 硬撼傑志！

2021年11月21日 15:30
  • 東網電視
    更多新聞短片
    收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：
    https://tv.on.cc/sportlive/　
    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）尾場前列大戰，理文今季首度於主場將軍澳運動場出擊，迎戰傑志。「黃黑軍團」新援杜查祖利亞今仗先列後備，前線由洛迪古斯、亞哥斯達、鄭兆均掛帥，顏樂楓、迪高、黃俊皓中場掃蕩，防線由荷西安祖、余煒廉等組成；傑志主力丹恩奴域、巴爾拿、安永佳重獲正選，基爾頓傷愈復出，夥拍黃洋坐鎮中場，朴俊炯、艾里奧扼守中路。（on.cc東網周日下午5時30分直播）
    理文正選名單：
    88 袁皓俊 [GK]
    3 徐宏傑
    5 余煒廉
    9 洛迪古斯
    10 亞哥斯達
    11 鄭兆均
    13 迪高
    14 荷西安祖
    16 顏樂楓 [C]
    26 黃俊皓
    29 余沛康
    後備：
    1 高俊 [GK]
    28 陳嘉豪 [GK]
    6 黃皓雋
    7 李康廉
    12 羅焯熙
    17 張憙延
    19 杜查祖利亞
    21 曾錦濤
    31 翁煦濤
    44 中村祐人
    91 基華尼頓
    99 金承龍
    傑志正選名單：
    86　保羅 [GK]
    3　丹尼
    5　艾里奧
    6　朴俊炯
    8　安永佳
    9　丹恩奴域
    10　基爾頓
    11　加維蘭
    15　羅拔圖
    19　黃洋 [GK]
    37　巴爾拿
    後備：
    1　王振鵬 [GK]
    2　羅梓駿
    4　查理史葛
    12　杜馬思
    16　陳肇鈞
    20　趙聡悟
    21　唐建文
    27　于楊
    31　陳傲軒
    88　艾力士
    95　陳晉一
    99　潘沛軒
    --------------------------------------------------------------------
    闊別賽場一個月的理文，大軍自「亞協盃」回港後經歷14日隔離，首次於聯賽亮相即要硬撼傑志，主教練陳曉明坦言擔心球員狀態：「隔離完出嚟約兩個禮拜，自問球隊係未適合比賽，但我哋會盡量去做，我亦會以球員嘅健康為首要考量。」
    新兵杜查祖利亞參與操練不足兩周，「曉明Sir」直言此子仍需時間與隊友建立默契，但強調其狀態不成問題，今場隨時候命。「曉明Sir」認為經歷「亞協盃」的洗禮，有信心球員能靠臨場心態與集中力，克服難關。
    理文於今季聯賽壓軸出場，顏樂楓承認球隊現時未達最佳狀態，但球員比賽中不會因此有所保留：「我哋喺有限嘅時間做足準備，為今仗不停演練，可以保證無論輸贏，都會見到我哋博到最後一分鐘嘅精神。」
    傑志上場「菁英盃」在收起丹恩奴域等主力下，以2比0輕取港會，各項賽事錄得6連勝，惟暫代主教練金東進（Kim）強調，理文絕不易應付：「理文及東方龍獅係今季聯賽主要競爭對手，今場波相當重要。」大軍當中基爾頓及謝家強已全面康復，陳晉一、趙聡悟和潘沛軒雖然剛完成隔離，但「Kim」指他們狀態不俗，除養傷的蘇沙、何振廷和賓紀文外，今仗可「夫添」應戰。
    出身自巴甲山度士的守衞艾里奧，今仗有望與杜查祖利亞交手，他賽前向這位同門師弟大派高帽：「佢踢過巴甲、日職，實力當然強，我哋一定要小心，但亦都唔能夠忽視洛迪古斯、顏樂楓及迪高等球員。」