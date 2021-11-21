殘陣對撼以攻代守　曼城愛華頓博大霧

周日(21日)晚英超頭場，曼城主場迎戰「拖肥」愛華頓。曼城於國際賽前嘅「曼市打吡」完勝曼聯，但奇雲迪布尼、基亞利殊因傷病問題而缺陣，愛華頓同樣傷兵滿營，好彩兩軍嘅西班牙教頭哥迪奧拿同賓尼迪斯都係戰術大師，擅於諗計調整，加上兩隊近5次交手4次開3球或以上，不妨向2.5球嘅入球大埋手。(Now 621周日晚10時直播)

迪布尼確診即時隔離

曼城上仗聯賽作客2比0輕取曼聯，好似練波咁贏得好輕鬆，但其實人腳有啲唔齊，據報基亞利殊有傷之外，另一中場主力奇雲迪布尼踢完國際賽歸隊接受檢測，發現佢確診新冠肺炎要立即隔離，包括今仗在內未來3仗唔使預佢。

雖然係咁，但曼城主帥哥迪奧拿已經建立咗一套完善戰術體系，眾將都熟到爛，尤其係前場瘋狂反搶嘅力度，等閒球隊好難頂到全場。就算迪布尼同基亞利殊缺陣，仲有根度簡、馬列斯、菲爾科頓等候命，何況哥帥會因應每場對手調整戰術，目標只有一個──進攻，今場唔愁冇波入。

另一邊廂，愛華頓近期5場未贏過，仲有卡維特利雲、杜哥利、安祖高美斯、耶利文拿等3線主力養傷，賀基迪亦要坐波監，不過上仗打和熱刺表現回勇，若非VAR取消李察利臣博得嘅12碼，戰果隨時改寫，可見主帥賓尼迪斯針對性部署奏效，遇上同鄉哥帥必有一場鬥智激戰。翻查紀錄，兩軍近5次碰頭，合共炮製18個士哥，其中4仗開3球或以上，捧大盤更穩陣。