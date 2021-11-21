洪詠甄奧運後第一擊　白麗琪抵住虛脫維港摘金

由香港遊艇會舉辦的年度「賽艇環島大賽」(環島賽) 今日(11月21日)於維港上演，75位海岸賽艇高手共分3個組別，22隊作賽。所有參賽者在銅鑼灣起步，順時針沿海岸線到鶴咀、石澳、赤柱、經過香港仔、數碼港、中環碼頭及灣仔，最後再回到銅鑼灣衝線，賽道全長45公里。

今年的賽事焦點分別落在「女子單人雙槳艇」、「混合組雙人雙槳艇」及「四人雙槳有舵手艇」三大組別。香港賽艇運動員白麗琪 (Claire Susan Burley)不是新鮮事，去年與趙顯臻初出即勝。今年載譽歸來，更以單人上陣環繞香港島一周。白表示今年單人出賽，身負重任，一為挑戰自己，二為兩個慈善團體籌款。最後，她以5小時3分10秒畢業。賽後，白表示在比賽最後15公里開始體力透支及出現缺水情況，但仍不斷提醒自己定必完成賽事，最終摘金。

趙顯臻今年夥拍港隊女將許詠淇出戰「混合組雙人雙槳艇」項目。趙在雙人艇上負責發號司令及計劃路線及方向，許則為需與趙配合，聽從指令及帶領節奏。二人雖然首次一同以「拍擋」的形式出戰環島賽，不過由於日常在港隊訓練時已合作多時，加上二人狀態大勇，在比賽開端已掌握節奏，即使到達大風大浪的石澳卻無阻二人向前，最終以3小時38分10秒完成比賽，亦成為整場賽事，首過終點的隊伍，更於組別稱雄。

在「四人雙槳有舵手艇」方面，謝欣妏、黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉、洪詠甄這個5人組合曾一同出戰「2019世界海岸賽艇錦標賽」凱旋。這個組合在今年環島賽中再度合體，一同挑戰這場「海上馬拉松」。謝依舊擔任舵手角色，她表示2019年後五5人未有一同參加賽事，適逢疫情放緩，遂把握機會參賽，唯一憂慮是眾人的體能問題。洪詠甄表示是次賽事屬她奧運後首場大型賽事，最後5人以3小時54分26秒完成比賽，比預期4小時的衝線目標更快，眾人大感滿意，洪於衝線後指各人的體能更勝從前。5人亦成為「四人雙槳有舵手艇」項目的冠軍。

香港遊艇會舉辦的海岸賽艇環島賽是海岸賽艇項目的年度盛事，更有「海上馬拉松」之稱。是次賽事分單、雙人雙槳艇和四人有舵手艇全程賽，另設接力賽。