港超聯　隔離後復出即入波　袁世傑：畀到信心自己

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）頭場，於青衣運動場主場出擊的香港U23，在一度被反超的情況下，最終以2比2逼和港會，聯賽第一分終於得手，射入球隊第二球的袁世傑，在進攻端起到關鍵作用，這位入球功臣認為球隊今場踢出不言敗精神，射入個人加盟香港U23的「開齋波」，亦令自己更有信心。

早前有份隨港隊U23遠赴日本的袁世傑，因回港後需要接受隔離而缺席球隊訓練一段時間，今場隨即被委以重任擔正，「世傑」坦言自己仍需重拾比賽狀態和感覺：「隔離期間自己都有跟住體能教練指示，保持訓練；但落到場踢有波有對抗，始終同喺酒店做一個鐘體能好唔同。」日本的「U23亞洲盃」之旅結果欠佳，但「世傑」仍表示自己有不少得著，包括看到日本球員在場上的認真態度。

在今場你來我往的對攻戰中，香港U23完半場時一度落後1比2。「呢隊波係可以失敗，但最緊要係經歷失敗之後，可唔可以即刻重拾信心，繼續努力入番波。」「世傑」分享到主教練張健峰在半場對球隊的激勵之言。

在球隊急需取得入球的時候，首次為香港U23於聯賽出戰的「世傑」，未有放棄表現自己的機會，下半場看準時機挺身而出，把握對方門將費查的失誤，將皮球送入網窩，幫助球隊搶下聯賽第1分，用實際行動證明香港U23不會輕易放棄：「就算我哋有錯誤，之後都可以繼續向前，話畀人知就算失咗波，我哋都會Keep住去追。」