奧運大樓添6塊奧運得主紀念牌匾　陣容更鼎盛

為紀念中國香港代表團在東京 2020 奧運會（東奧）中，歷史性取得一金兩銀三銅的驕人成績，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）在奧運大樓增添了六塊東奧得獎運動員的紀念牌匾，並在周日（21日)舉行揭幕儀式。

中國香港代表團在東奧中，由張家朗、何詩蓓、杜凱琹、蘇慧音、李皓晴、劉慕裳及李慧詩，在劍撃、游泳、乒乓球、空手道及場地單車等項目中共取得一金、兩銀、三銅六面獎牌，是香港自1952年參加奧運會以來最佳成績，充分證明了香港運動員的非凡實力。

為紀念和表揚得獎運動員的努力和貢獻，港協暨奧委會在奧運大樓二樓的奧運獎牌榜上增添了他們的紀念牌匾。原有的三塊牌匾，包括亞特蘭大 1996 奧運會滑浪風帆金牌得主李麗珊、雅典2004奧運會乒乓球男子雙人銀牌得主李靜和高禮澤、以及倫敦 2012 奧運會女子凱琳賽銅牌得主李慧詩的牌匾，亦會以新面貌示人。

港協暨奧委會會長霍震霆、東奧場地單車女子爭先賽銅牌得主李慧詩及今屆團長貝鈞奇主持揭幕儀式。霍會長指各得獎運動員在比賽中追求卓越、永不放棄的體育精神，值得社會

引以為傲。同時他又感激各運動員及體育工作者為推動香港體育發展付出的努力。他期望香港運動員在三年後的巴黎2024奧運會中能再創佳績，令紀念牌匾的數量繼續增加。