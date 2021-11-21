大專盃　陳樂如成大專「新鮮人」助浸大取勝

浸會大學今日（21日）在聯校運動中心舉行的大專盃分組賽，憑著陳樂如攻進17分及招牌壓迫防守，以81：33大炒都會大學。從學界主力，變成需要爭取每分每秒的大專「新鮮人」，陳樂如坦言層次、心態都不同了：「以前覺得球隊沒我不行，現在要接受，球隊沒誰都可以。」

成龍盃冠軍浸大，在大專盃分組賽延續強勢，以近百分差連挫恒大和樹仁後，面對都大，同樣未受考驗。「新鮮人」陳樂如和何佩盈在內線搶分，林芹妃在外線發炮，單節投進3顆三分球，半場領先42：16。反觀都大在壓迫防守下，頻頻失誤，連過半場都有難度，即使末節趁著陳樂如受傷，稍稍追近比數，仍以33：81大敗。

「我撞到氣門而已，沒事，『抖到氣』。」陳樂如說。學界和大專玩法不同，後者要在烈日下「停錶」，是另一個層次，「大專盃前，我只打過兩場停錶賽——精英賽4強和季軍戰。停錶每球都要慢慢處理，加上浸大主打防守，不停迫，體能消耗更大。」

陳樂如曾就讀永隆中學，因社會運動和疫情，停賽超過一年半。重返球場的感覺，是期待的，也是擔憂的：「始終是freshman，能力又未夠班，一直擔心不能『落名』。」對她來說，這是全新問題，「以前永隆，我打到像屎一樣，都不會讓後備上。現在哪怕炒一球籃底，都會被換走。某些人會覺得是壓力，但我覺得是動力。」無論比賽或練習，都用盡全力的動力。

「練習很多鬥波時間，打不好，就不能跟師姐一隊，更會影響比賽上場時間。坦白說，我中學一向是正選，變成第8、9個先出，甚至不能落名，也會不是味兒，所以更要勤力。」成果，是今場擔起進攻大旗，獲得17分。她預期隨著大專盃白熱化，上場時間或會減少，但強調球隊上下一心，都是衝擊冠軍。