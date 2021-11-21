港超聯　「洛9」入波扳平　理文2比2和傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）尾場上演強強對碰，理文今季首度於主場將軍澳運動場出擊，迎戰傑志。「黃黑軍團」隔離完成復出首仗，憑洛迪古斯倒戈入球，以2比2逼和有丹恩奴域和巴爾拿建功的傑志，雙方各得1分。

理文自月中隔離完成後一直未有正式比賽，復出首仗硬撼錦標競爭對手傑志，今仗前線由洛迪古斯、亞哥斯達「雙鬼拍門」；「藍鳥」主力丹恩奴域、巴爾拿重獲正選，基爾頓則傷愈復出。

兩軍今季兩度交手各贏一仗，今場甫開賽即入局，6分鐘巴爾拿快開罰球，丹恩奴域把握對手後防空虛勁射網仔建功，客軍早段取得領先優勢。

理文後防早段誤傳頗多，11分鐘安永佳截到皮球傳給加維蘭，後者禁區內施射省中人出界。主隊站穩陣腳後，憑鄭兆均16分鐘遠距離罰球直射攻門，被保羅飛撲出底線。

一不留神，「藍鳥」20分鐘憑基爾頓快開角球，巴爾拿禁區頂勁射，袁皓俊撲到照入，傑志領先至2比0。「黃黑軍團」見勢色不對，29分鐘以金承龍換入余沛康變陣。這名南韓前鋒45分鐘更乘迪高射門被擋「執雞」射入，為主隊追成1比2完半場。

下半場雙方仍打得緊湊，54分鐘巴爾拿殺入禁區疑被守衞踢跌，球證其後吹停賽事，被理文球員質疑詐傷，引起後備席起哄。58分鐘丹恩奴域左路窄位熨射，被袁皓俊雙手接實。

傑志65分鐘換入杜馬思入替傷出的艾里奧，落後的主隊落力反撲，70分鐘亞哥斯達突破越位成單刀之勢，惟其射門被出迎的保羅神勇擋走。「黃黑軍團」其後更調入前日職射手杜查祖利亞，以及翼鋒基華尼頓，意圖收復失地。

「藍鳥」於下半場明顯拖慢節奏，丹尼被杜查祖利亞撞低，一度擾攘近2分鐘，但此舉動仍然無阻洛迪古斯79分鐘，接應顏樂楓美妙長傳射入，並替理文扳成平手。

雙方末段埋身肉搏，補時更長達7分鐘。然而不論基華尼頓和朴俊炯的起腳，都未能將比數進一步改寫。兩軍在各踢半場好波的情況下，以2比2和氣收場，理文取得其聯賽第1分，而傑志則保持8戰不敗。

傑志今場早段連入兩球，形勢大好，然而其後失勢，暫代主教練金東進（Kim）亦承認，球隊頭35分鐘控制戰局，惟之後失去專注力；下半場在艾里奧傷出後，防守更出現失衡的情況，導致最終被扳成平手。不過，Kim對戰果仍感到滿意：「我哋冇輸到，至少攞到1分，希望下場表現再好啲。」

理文主教練陳曉明則坦言，球隊在返港隔離14日後，無疑影響表現：「體能當然唔喺最好水平，基華尼頓、列斯奧都唔敢出住。開頭球隊有啲唔集中，輸到0比2先入局。」「黃黑軍團」今仗下半場脫胎換骨，一度壓住對方半場強攻，「曉明Sir」直言全隊上下今季的決心很大，又讚揚一眾本地出產球員的發揮：「為冠軍而奮鬥，同時你睇到咁多本地訓練出嚟嘅球員，徐宏傑、顏樂楓、余煒廉等等，見到佢哋今日畀出嚟嘅表現，我有啲感動。成隊波嘅目標好一致，我哋維持到自己嘅定位，亦都希望爭標。」

為理文搶得1分的入球功臣洛迪古斯表示，縱使新加入的杜查祖利亞具一定實力，仍無懼與之競爭：「一支團隊點都會有競爭，我相信我哋可以共存，只係視乎教練需要，我嘅職責只係專注訓練，付出我所有。」