簡斯路神級助攻　藍月3球搞掂拖肥

周日晚英超好戲，曼城主場迎戰愛華頓。「藍月亮」憑祖奧簡斯路完半場前一記神級助攻打破缺口，主場3比0擊敗「拖肥」全取3分，繼續企穩第2位，落後榜首車路士3分。

曼城中場奇雲迪布尼確診新冠肺炎，基亞利殊受傷，英超第300場嘅史達寧及小將高爾彭馬獲正選機會，客隊繼續有卡維特利雲缺陣，李察利臣單箭頭迎敵。

一如以往賽事，曼城以控傳踢法圍攻對手，31分鐘史達寧引球被米克堅尼攔截後倒地，球證判罰12碼，但翻看VAR後推翻判決，愛華頓繼續防守，但去到完半場前終於頂唔住，因為曼城組織實在太靚。

曼城一輪圍攻後對方解圍，祖奧簡斯路在外圍得球後，右腳腳面「彈」個過頭波入禁區，史達寧接應破越位第一時間撞射破網，曼城領先1比0。

開咗紀錄嘅曼城下半場繼續控傳，55分鐘另一次圍攻機會，洛迪卡斯簡迪25碼外撞射「世界波」破網，曼城領先2比0。賽事末段史達寧門前失機後，86分鐘另一次攻勢，貝拿度施華把握對方解圍不遠機會，門前得機射成3比0完場。