曼聯解僱領隊蘇斯克查之後，邊位會成為球隊新帥，備受關注，英國《天空體育》爆料，指紅魔鬼巨星C朗希望會方聘請西班牙國家隊領隊安歷基接手領軍，曼聯管理層亦會考慮呢個建議。不過，呢位前巴塞隆拿教練知道有關消息後，巧妙回應：「今日係愚人節咩？」似乎冇諗過成「魔」，C朗肯定好失望。

盛傳曼聯有3位新帥熱門人選，包括法國名宿施丹、李斯特城領隊羅渣士、阿積士教練坦哈格，當中以施丹最被睇好，特別係C朗同華拉尼效力皇馬期間同佢合作過，一齊捧西甲及歐聯冠軍，一般相信C朗比較支持施丹執教曼聯，但佢今次竟然推薦皇馬死敵「巴塞派」安歷基，的確令人大跌眼鏡。

安歷基隨即被傳媒問到有冇興趣成「魔」，佢笑住講：「今日係愚人節咩？我依家教緊西班牙最大球隊，即係國家隊，我哋有5000位球員，亦有我喜歡嘅球員，仲有比呢支更大規模嘅球隊咩？可能未來15秒就會出現變化，但我享受現時嘅生活同職位，覺得好幸福。」

51歲嘅安歷基球員時代效力過皇馬同巴塞隆拿，2014至17年成為巴塞一隊主帥，更於2014/15年球季協助巴塞成為「三冠王」，佢執教西班牙之後，打入今年歐國盃4強及歐國聯決賽，亦已帶隊球隊取得明年世界盃決賽周入場券。

C朗認為安歷基教波功力深厚，有能力帶領曼聯爭冠，所以願意放下「門戶之門」。曼聯亦要搵1位夾到C朗嘅主帥，有傳C朗唔鍾意干地，所以曼聯放棄請佢，結果呢位意大利名帥加盟熱刺，C朗希望安歷基領軍，曼聯管理層當然要考慮佢嘅意見。

不過，預料安歷基起碼會帶領西班牙踢埋明年11月舉行嘅世界盃決賽周，曼聯短期之內好難請到佢領軍。