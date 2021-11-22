咸美頓再贏分站　爭總冠軍直迫韋斯塔本

世界一級方程式(F1)今屆總冠軍之爭已進入白熱化，7屆世界冠軍咸美頓周日在卡塔爾站，排頭位出賽57圈由頭帶到尾輕鬆奪冠，連續兩站捧盃盡顯爭標決心，在車手榜再追近領先的麥斯韋斯塔本，賽季僅餘兩站，車手總冠軍之爭肯定「鍊」得激烈。

比賽在卡塔爾羅塞爾賽道上演，適逢相距明年卡塔爾世界盃1周年倒數，冠軍球隊將可捧走的「國際足協金盃」及宣傳大使碧咸都有現身，更於賽前與「英國車王」咸美頓閒談，兩位「咸爺」碰頭成為賽事的另一焦點。

至於今站對於咸美頓及韋斯塔本爭奪今屆總冠軍榮譽甚為關鍵，平治車王咸美頓於排位賽搶得頭位資格，於正賽起步已搶得優勢，反觀韋斯塔本因為無視雙黃旗，被賽會罰退5位起步。爭取衞冕的咸美頓乘着優勢搶攻，第3圈更刷新最快圈速，即使在第19圈入Pit更換硬呔，出站後仍繼續領先韋斯塔本10秒，保持領先位置，最終他以1小時24分28秒471率先衝線，繼上站巴西後，連續兩站奪冠，並捧走生涯第102個分站冠軍。

紅牛車神麥斯韋斯塔本雖然起步位置不理想，但表現勇猛，第三圈已升至第3位，可惜最終以25秒743落後咸美頓，屈居亞席，並獲得最快圈速的1分，值得一提的是今屆重返F１舞台的阿倫素獲得季席，自2014年後首次踏上頒獎台，相當興奮。

經過今站比賽後，今季僅餘下兩站，韋斯塔本目前在車手榜以351.5分續居榜首，而連續贏得兩站冠軍的咸美頓愈追愈近，以343.5分排名次席，僅落後8分，排第3是保迪斯。至於車隊之爭亦相當激烈，「咸爺」為平治車隊贏冠軍，但保迪斯因戰車故障退賽，目前平治以546.5分繼續領跑，而次位紅牛僅落後5分。