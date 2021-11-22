沙維列夫奪年終賽冠軍　1項成就拍住阿加斯

德國球王沙維列夫今季強到爆炸，周日在ATP網球年網賽以直落兩盤6比4粉碎了俄羅斯天王麥維迪夫的衞冕夢，不但成功復仇終結自己對這位宿敵的5連敗，並以59勝的成績結束今季，生涯第2次高舉年終賽冠軍獎盃。

今年斬獲馬德里及辛辛那提大師賽冠軍，又在東京奧運粉碎世界一哥祖高域的金滿貫好夢，掛上奧運金牌，沙維列夫全季表現強勢。日前在年終賽四強再贏祖高域令他出戰決賽迎戰麥維迪夫更有信心，最終他花75分鐘以直落兩盤力挫世界二哥，笑到最後。

「真是很開心，我贏得年終冠軍，更是擊敗一位我連敗了5次的對手，這是生涯其中一場代表作，現在可以開心地放假。」沙維列夫是網壇史上第4位在準決賽及決賽，先後擊敗世界頭兩位的球手，過去就只有三位名宿包括蘭度、艾堡及阿加斯做過。

24歲的沙維列夫今季59勝，自溫網之後出戰36場比賽僅輸4強，狀態弗爆，「今季真是難以置信，我正期待明年的來臨。」下一站世界第1？相信這是每個球員的夢想，儘管祖高域在周一公布的年終排名，會以近3000分力壓麥維迪夫及約4000分領先沙維列夫，但明年祖高域要爭取衞冕三大滿貫以保排名積分，隨着這兩位已經氣勢迫人的新星，世界「一哥」之位隨時要換人。