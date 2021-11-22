中甲　第四階段開波　梅州浙江齊贏波

中甲休戰超過一個半月之後，第四階段於周六（20日）陸續展開，其中港將梁諾恆及勞烈斯分別效力的浙江隊和梅州客家，與武漢三鎮及成都蓉城另外兩支前列分子，於聯賽最後階段同處梅州賽區，勢將決定冠軍及直接升班資格最終花落誰家。

要力爭重奪聯賽積分榜前二位置的浙江隊，第四階段重返梅州賽區作賽，曾效力梅州客家的「細佬」梁諾恆，就直言浙江隊對該賽區已不陌生，希望將「地利」轉化作優勢：「因為（浙江隊）之前3次比賽都係喺梅州賽區，無論喺訓練上、生活上或者比賽場地方面，都會比其他球隊適應，希望籍此攞到好成績。」

周日（21日）面對昆山隊，浙江隊派出「細佬」以正選中堅出戰，頭號前鋒馬殊基維爾與克羅地亞中場法蘭高齊齊擔正。不過率先打開僵局的卻是對手，倒戈的阮楊上半場頭槌先拔頭籌。可幸浙江隊很快作出回應，先靠顧斌左腳勁射破網，23分鐘為浙江隊追平比數。10分鐘後，王瑒再接應角球頂入，最終為球隊鎖定2比1勝局。

同樣全取3分的，還有勞烈斯效力的梅州客家，這支賽區東道主周一（22日）與貴州隊大演對攻大戰。梅州比賽開局靠主力攻擊手梁學銘梅開二度，以及劉盛的入球，半場以3比1領先靠一度靠馬燦杰追和的貴州隊。換邊後，今場多次門前失機的傑森，終於射入單刀，雖然貴州隊比賽尾段有馬燦杰再下一城，但為時已晚，最終梅州客家以4比2擊敗貴州隊，繼續穩佔聯賽1哥位置。

另外周日（21日）江西北大門則在成都賽區遇上黑龍江冰城，正選出戰的羅素，幫助球隊以2比2賽和對手。至於李毅凱效力的南通支雲，將於27日對陣遼寧瀋陽城市，為延遲開戰的武漢賽區第四階段賽事拉開戰幔。