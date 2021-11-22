葡國神童大翻身　阿仙奴冬季搶購

里爾上季爆冷奪得法甲冠軍，今屆歐聯亦排緊G組第2位，有望取得出線資格，球隊可以創出佳績，中場主力連拿度辛捷士功不可沒，呢位24歲葡萄牙國腳憑出色表現，獲得唔少大球會垂青，英超勁旅阿仙奴計劃明年1月轉會市場重開後簽入佢。

阿仙奴考慮到2位中場湯馬士柏迪、艾利尼將於明年1月離隊出戰非國盃，有需要簽入中場保持實力，會方之所以睇中連拿度辛捷士，除咗因為佢大熟大勇之外，亦由於呢位葡萄牙國腳將於明夏約滿，並無意續約，里爾為免人財兩失，好大機會提早明年1月出售佢，兵工廠就有機可乘。

據悉里爾要求3,500萬鎊轉會費，令阿仙奴有所猶豫，但隨住距離連拿度辛捷士約滿日子愈來愈近，里爾可能會減價。

出身於賓菲加青訓系統嘅連拿度辛捷士屬於「早熟」球員，有份協助葡萄牙奪得2016年歐國盃冠軍，當時年僅19歲，並被拜仁慕尼黑以4,500萬歐元收購，但表現令人失望，更曾經被外借去當時仲係英超球隊嘅史雲斯。

連拿度辛捷士2019年8月正式加盟里爾，獲得重生，之前已經有傳利物浦、巴塞隆拿有意簽入佢，依家阿仙奴都加入爭奪。里爾將於周三(24日)凌晨歐聯G組主場對榜首薩爾斯堡，大家要留意連拿度辛捷士演出。