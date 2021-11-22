【港講J.LEAGUE】中村祐人是如何「鍊」成？

曾經，他為青訓梯隊實力在日本屬頂尖的柏雷素爾梯隊擔任正選，卻有一天被告知需要離開；曾經，他為浦和紅鑽少年隊稱霸日本，但最終選擇離開。在球會青年軍練好技術，在高校鍊成頑強心志，中村祐人毅然在球員生涯中作出外流到未知世界的嘗試。可以說，沒有少年時代的歷練，就沒有今天的他。

時光倒流到約26年前，那時候的中村祐人差不多9歲，其父親中村修三是上世紀80年代日本三菱足球隊中場，他也自小愛上足球運動，與友儕以此為樂，並且膽粗粗地投考縣內日職新貴柏雷素爾的梯隊。

據中村祐人回憶，當年有大約200人參與梯隊選拔，而且不少參加者都有在其他少年足球隊受訓的背景。「因為我想踢正式的比賽啊。」毫無正規訓練基礎的他，大着膽子去投考實力名氣兼備的的柏雷素爾U12梯隊，當年就是抱持這樣簡單的想法：要加入一支有實力的球會，中村是如此說道：「那時我最大的夢想是成為J.LEAGUE球員，考入球隊是第一目標。」

沒有球會經歷的他，一下子走進了職業球隊的青訓系統，感覺就似劉姥姥進大觀園。「我可以在草地、仿真草場踢足球，球會還為我們準備晚餐在訓練後享用，甚至可看到一隊的球星們例如加拉卡、明神智和練習，我夢想終有一天成為當中的一份子。」1996年，中村助球隊在日本全國少年足球大會踢入8強，而年紀稍大、稍小的兩支梯隊則分別在95年、97年奪魁，柏雷素爾梯隊的實力由此可見一斑。

「球會有着良好的訓練環境，我喜歡在壓力中成長。」所謂壓力，就是在競爭中成長，球會每年舉辦梯隊選拔，新人加入意味着有人面臨被淘汰，箇中殘酷香港年輕球員未必有機會感受。「如果你的技術水平未達到教練預期的指標，他就會跟你說：『你的能力不夠，可能要離開了。』」

11歲的那年，這件意想不到的事發生在中村身上。「教練說：『你是個好球員，如果到其他隊也許就是No.1，但你不能再留下了，除非再次參加並通過選拔。』」隊中的正選球員之中，中村是唯一被告知要離開的，但再失望他也堅持忍着淚完成當天的訓練，並且尋求出路。其實，職業足球世界何嘗不是如此？如今34歲的他回望少時經歷，只覺是一種人生的磨練。

「我不能就此頹喪下去，所以翌日我就已經收拾心情、重新上路。」1998年的冬天，對於為柏雷素爾努力了兩年半旳少年中村來說，或許是份外寒冷，此刻擺在眼前只有兩條路──加入初中校隊或再參加球會選拔，他選擇了後者，而且這次難度更高。1999年1月，將近600人參與浦和紅鑽少年隊選拔，身為紅鑽隊球迷的中村是其中一人，因為離開柏雷素爾而信心不足，幸好進入第二輪選拔後有所表現，總算成為18名入圍者之一。

在浦和紅鑽的基地，中村不時在訓練場看到小野伸二、岡野雅行這些當時得令的球星訓練，也留意到職業球員狀態不佳時賣力訓練、受傷後勤於健身的積極態度，在紅鑽的4年半是其球員生涯技術進步最快的階段，更在日本球會青年軍U15錦標賽協助紅鑽奪標。

「我們在關東預賽輸給FC東京，要到遺材賽奪冠才進級決賽周，最終我們一路殺入決賽並再遇上FC東京，成功報回一箭之仇。」2001年的這項賽事，大阪飛腳U15有家長昭博、本田圭佑在陣，如非前者傷出後球隊遭FC東京連入3球反勝3比2，中村說不定已跟兩位日後的名將交手，而在紅鑽梯隊的隊友、前輩或後輩也有不少成為了J.LEAGUE球員，倒是他認為紅鑽實力強勁：「感覺自己一生都沒機會上一隊」。到2003年下半年更因為與教練不咬弦而離隊，並且選擇由青年軍體系「轉線」到校隊體系，加入就讀的西武台高校足球部。

「回想起來，在球會青年軍的時候，我在意志方面仍有不足。」中村認為少年時在球會梯隊屢屢摘冠，以為自身能力已達一線，反而缺少不斷挑戰難關的堅毅鬥志。「遇上難題我會嘗試挑戰，但到某個階段就會放棄。高校的教練認為我在技術方面算是無可挑剔了，但意志、鬥心還須加強。」

日本的高校球員踢法體力化，與聰明、技術好的球會青年軍風格迴異，但別以為高校校隊訓練就比球會輕鬆，中村表示校隊環境其實更為艱辛：「球會梯隊每年齡段可能就40人，但我的學校足球部就多達150人，能夠成為正選就只有11人，其他人只能等待、爭取機會，但真能等到機會的不多﹗」日劇、動畫中高校生在泥土場冒雨訓練、「死跑爛跑」的畫面也非虛構。「校隊訓練很瘋狂，狂跑四小時、完全不踢球是家常便飯，但我視之為意志的磨練。」他回憶道。

在高校、大學的歲月，中村與小林悠、長友佑都、田中順也這些高手曾是隊友或對手，他坦言20出頭時仍夢想能回日本踢J.LEAGUE，但後來也意識到自己力有不逮。「沒有絲毫悔恨，我一直只是盡自己能力，做我能夠成就的事。」寂寂無聞的他勇於外流香港、葡萄牙，箇中經歷也算多姿多采，並且感恩在兩支J.LEAGUE球隊梯隊的日子學到在場上如何掌握時機、運用場上空間：「就是如何令自己表現得與別不同」。

效力天水圍飛馬期間，前輩岡野雅行說過要重視觀眾，「職業球員要以表現取悅球迷」，中村也抱恃着「站在場上就要做到最好」的信念。「對年輕人來說是知易行難，因為有時你會筋疲力竭、有時因為戀愛或學業而分心。」他以折返跑訓練為例解釋說：「你必需到觸到終點線才回頭跑，因為你一次『偷』20厘米，那麼一天、一星期累積下來練少了的就很多，職業球員絕不能讓自己慵懶下來﹗」