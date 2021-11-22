輪椅劍擊世界盃港隊穿金戴銀　余翠怡最豐收

以東京殘奧會代表余翠怡為首的香港輪椅劍擊隊傳來喜訊，她們在意大利比薩舉行的IWAS輪椅劍擊世界盃，經過4天激戰後共取得兩金兩銀佳績。

總教練黃金球率領運動員范珮珊、林嘉雯、余翠怡及湯雅婷參賽，余翠怡在女子A級重劍個人賽先憑小組賽五戰全勝出線，16強賽及八強賽同樣以15:3淘汰意大利劍手Letizia BARIA及法國代表Clémence DELAVOIPIERE，其後四強賽以15:10擊敗波蘭的

Kinga DROZDZ，再於決賽以15:13勝英國的Gemma COLLIS-MCCANN，勇奪金牌。

翠怡在女子A級花劍個人賽同樣發揮出色，小組賽憑四戰全勝出線，及後於16強賽輪空，並於8強及4強先後以15:7及15:2淘汰隊友林嘉雯及格魯吉亞代表Nino TIBILASHVILI，最終於決賽以15:4擊敗意大利劍手Ionela Andreea MOGOS，再添一面金牌。

至於在女子B級花劍個人賽，湯雅婷亦表現搶眼，於小組賽以五勝一負出線，及後於16強輪空，並於8強及4強先後以15:11及15:7淘汰英國選手Justine MOORE及荷蘭代表Iris TENKINK，惜於決賽以10:15不敵格魯吉亞劍手Irma KHETSURIANI，取得銀牌，亦是湯雅婷首面世界盃賽事個人項目獎牌。

團體賽方面，由范珮珊、林嘉雯、余翠怡與湯雅婷組成的女花劍隊，在團體賽先於8強賽輪空，其後於４強賽以45:44力壓格魯吉亞，惜決賽以43:45僅負意大利，取得銀牌。