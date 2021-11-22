曼聯下任主帥　普捷天奴最似

蘇斯克查離任後，曼聯內部仍然一片混亂，管理層委任卡域克臨時主帥，好可能帶到季尾，反而下任正式主帥已經好明確，根據賠率同各人回應口吻估計，好大機會係普捷天奴。

英國《BBC》報道，曼聯管理層已經接觸過施丹，現時賦閒在家嘅施丹已作回覆，對於入主曼聯不感興趣，報道指，施丹無意前往英超發展，其妻子亦拒絕到曼徹斯特生活，而與施丹保持聯繫只有兩隊，就係法國隊同巴黎聖日耳門，一旦迪甘斯或普捷天奴離任，佢就會隨時補上，因此曼聯新帥人選，基本上唔會係施丹。

至於阿積士現任主帥坦哈格，《曼徹斯特晚報》報道，周日阿積士5比0大勝華域克賽後，坦哈格回應關於曼聯嘅傳聞，佢話：「我冇聽過任何曼聯嘅消息，我亦唔會去想有關事情，我只專注球隊，亦會以身作則，希望我嘅球員同樣專注自己球隊，全力爭標。」答案亦好清楚，佢唔會去曼聯。

英國傳媒估計，曼聯下任主帥不離兩個人，一係羅渣士，一係普捷天奴。羅渣士係前利物浦領隊，依家教緊李斯特城，如果曼聯挖角，要賠800萬鎊，反而教緊巴黎聖日耳門嘅普捷天奴，與球隊合約尚餘年半，消息透露佢私下表示渴望回到英超，而佢亦甚得費格遜喜愛，雙方已經接觸，預計成事機會頗高。