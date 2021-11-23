曼聯閃電接洽臨時領隊　白蘭斯殺出成大熱

英超勁旅曼聯嘅換帥計劃立立亂，蘇斯克查日前被炒魷後，球會安排卡域克臨時頂上，官方聲明話會先搵臨時領隊教到季尾，下季再物色新領隊上場。據報「紅魔鬼」已迅速展開斟介臨時領隊嘅計劃，曾效力曼聯嘅前法國領隊白蘭斯更突然跑出，消息指雙方周一(22日)已經進行初步接觸，有望短時間內接棒臨時領隊一職。

著名網站《Football Insider》爆料，曼聯代表周一同56歲嘅白蘭斯展開斟介，呢位法國名將上年12月開始執教卡塔爾球會艾雷恩，曼聯想挖角亦要支付賠償金。為咗說服白蘭斯接手呢個燙手山芋，曼聯答應只要白蘭斯喺今季交出成續，一樣可以好似蘇斯克查初上任咁，由臨時領隊變成正式主帥，對於志切重返歐洲球壇嘅白蘭斯嚟講，無疑係好有吸引力。

報道指曼聯高層對白蘭斯評價頗高，班主祖爾格拉沙亦已「認可」呢個人選，就連費格遜亦欣賞呢位得意弟子。費Sir歷來教過嘅球員當中，退役後成為領隊嘅人數唔少，而白蘭斯所獲嘅成就明顯最高，佢曾帶領波爾多(1次)同巴黎聖日耳門(3次)贏過法甲冠軍，亦曾執教過法國國家隊，經驗豐富，有力帶領曼聯走出低谷。