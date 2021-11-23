勒邦占士生涯首次被禁賽　一肘唔見200萬

湖人球星勒邦占士周日與活塞小將史釗域(Isaiah Stewart)在場上發生衝突，更令對方血流披面，二人即時被逐離場，而NBA周一(22日)即向二人作出處罰，雙雙被禁賽，這是勒邦占士19年生涯中首次被禁賽。

NBA宣布對今次衝突事件作出處罰，勒邦占士禁賽一場，而活塞的史釗域則禁賽兩場，而勒邦手肘擊中史釗域令對手需要縫5針。據NBA聲明中表示，史釗域的禁賽處罰是因為他「將賽場裡的衝突升級，反復帶有侵略性衝向勒邦占士，這動作缺體育精神」，而對勒邦占士的禁賽則因「胡亂擊打史釗域面部，挑起衝突」。

占士將會缺席湖人作客對紐約人的賽事，這也是他19年生涯出戰了1318場比賽以來首次被處罰禁賽。據外媒報道指，這場禁賽令占士損失了284004美元，而禁兩場的史釗域就合共損失了45201美元。

當然對身家豐厚、今季薪金達4118萬美元的勒邦占士來說，損失20幾萬只是濕濕碎，但對活塞的新人史釗域來說，今季年薪317萬唔見4萬幾都幾肉赤。

據美媒報道指，事件後勒邦占士曾試圖聯絡史釗域，想再次向他道歉，以表明自己不是故意。在當日比賽中，勒邦占士與史釗域在搶籃板時，手肘擊倒史釗域面部導致對方血流披面，繼而引起衝突，場面一度混亂。