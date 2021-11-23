劍神張家朗奧運後第1擊　帶傷亮相亞博館

「劍神」張家朗在東京奧運摘金，掀起本地劍擊熱潮。「香港公開劍擊錦標賽」闊別兩年，將於周末（27及28日）假亞洲國際博覽館回歸，是繼2017年亞錦賽後，再有劍擊賽事選址亞博。張家朗表示期待，盼以平常心面對奧運後首擊。

香港劍擊總會今日（23日）舉行記者招待會，公布賽事詳情。今屆賽事共有639名劍手，角逐17個獎項。除了公開組和高級組，特設14歲以下花劍、重劍及佩劍賽事。總獎金翻倍至10萬港元，以表揚成績最好的24個運動員。

這是張家朗贏得奧運男花個人冠軍後，相隔4個月再度出擊。他透露9月備戰全運期間遭遇的膝傷，尚未完全康復，「腳有時會痛」，但狀態不俗。對賽事移師「大場」亞博舉行，他表示興奮，強調會以平常心作賽：「不會給自己太大壓力，覺得非贏不可。每個比賽都是一樣的，這樣想，會發揮較好。」

男花隊完成香港公開賽，及12月5日假科學園舉行的挑戰盃後，將於13日遠赴巴黎，迎接一連串的比賽和集訓，預計明年5月才會回港。今年復出的「花美男」崔浩然，目前本地排名第8，需要升到前4才能出戰亞運團體賽。他表示會把握僅餘的本地賽事，盡力做到最好。

女重隊則在1月底前往多哈作賽，預計3月回港。朱嘉望視香港公開賽為熱身機會：「我們差不多兩年沒打世界盃，很開心有一個大規模賽事提升狀態。」

劍擊隊總教練鄭兆康樂見男花、女重隊內良性競爭，指5月才會根據本地排名，落實亞運團體賽名單，至於個人賽2個名額，會按劍手世界排名決出。他續透露，隨著亞運和巴黎奧運迫近，正調整花劍、重劍和佩劍教練團隊：「畢竟要有世界級教練，才能培養出像張家朗、張小倫、蔡俊彥、江旻憓這些世界級運動員。」

中國奧運健兒將於12月初訪港，鄭兆康聽聞金牌得主孫一文亦會在列。被問到會否安排港隊交流，他稱會優先備戰5日舉行的挑戰盃，若有時間，會盡量配合。