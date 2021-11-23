【歐聯】車仔硬撼祖記半和有着數

歐聯周二深夜有H組榜首大戰，衞冕嘅車路士主場硬撼祖雲達斯，呢場車仔只要唔輸波就可以肯定出線。作為上屆盟主嘅車仔，家陣係小組踢咗4場，3勝1負排第二，領先第三位嘅辛尼特6分，即使呢輪辛尼特贏波，只要車仔唔輸攞到1分 都可鎖定出線。至於喺小組4場贏晒嘅祖記，今仗只要有分落袋都可以首名出線，基亞連尼、丹尼路雷斯、保羅戴巴拿都有傷在身 呢場未必出得。呢場只要祖記唔輸波，穩穩陣陣踢完90分鐘就完成任務，何況祖記主帥阿里基一向穩陣，佢哋近3仗歐聯都係全開半場和，呢場不妨再追。 ●名家：波C9

直播表

周三0:00am 亞冠盃 希拉爾 對 浦項制鐵

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周三1:45am 歐聯 維拉利爾 對 曼聯

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周三1:45am 歐聯 基輔戴拿模 對 拜仁慕尼黑

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周三4:00am 歐聯 車路士 對 祖雲達斯

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周三4:00am 歐聯 巴塞隆拿 對 賓菲加

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周三4:00am 歐聯 西維爾 對 禾夫斯堡

Now 646

周三4:00am 歐聯 年青人 對 阿特蘭大

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周三9:00am 美職 拿舒維爾 對 奧蘭多城

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周三11:30am 美職 西雅圖海灣者 對 皇家鹽湖城

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