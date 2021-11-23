「後蘇B時代」撼維拉利爾　曼聯搏盡求出線

歐聯F組賽事，維拉利爾主場迎戰曼聯。「紅魔鬼」曼聯上輪補時逼和阿特蘭大，暫以同分及較佳對賽成績壓住「黃色潛艇」維拉利爾排榜首，今仗勝負對出線相當關鍵，隨時出現駁火局面，曼聯防線多甩漏，就算蘇斯克查被炒，改由卡域克暫時帶隊都冇咁快改變到，2.5球入球大不容錯過。（Now 643周三凌晨1時45分直播）

曼聯今季表現令人失望，依家仲可以排小組榜首，全靠基斯坦奴朗拿度「單天保至尊」，呢位葡萄牙巨星對上4場分組賽場場有波入，共轟入5球，包括主場對維拉利爾及主客兩仗對阿特蘭大，連續3仗末段絕殺入波，今仗再鬥維拉利爾將可繼續爭取士哥。

防線問題依然未搞掂

雖然鋒線上有C朗，但曼聯防線有華拉尼繼續倦勤，無論排雙中堅或三中堅陣式，以哈利馬古尼為首嘅後防仍令人擔心，紅魔早前於英超「雙紅會」對利物浦及「曼市打吡」對曼城接連敗陣，上場作客屈福特更以1比4慘敗，導致蘇斯克查下台。然而，踏入「後蘇B時代」，改由卡域克領軍，可惜華拉尼仍養傷，勞基梳爾又傷出，以卡域克嘅功力，防線問題唔會短短幾日就可改善，門將迪基亞就算點神勇都好難唔失波。

維拉利爾剛於西甲1比1賽和切爾達，今仗對「黃潛」來說非常關鍵，如能擊敗曼聯將佔出線主動權，若然和波或落敗，最後一輪硬撼阿特蘭大就要一戰定生死，因此今仗定必全力搶攻，紅魔近10場歐聯作客全開3球或以上，一於再追入球大。