金球+撲救　楊迪麟‧羅澔陽分膺10月最佳

新一季獲Hanstti Soccer支持的每月「最佳金球」和「最佳撲救」選舉，較早前已經完成了公眾投票，最終標準流浪的年輕翼鋒楊迪麟，以及晉峰門將羅澔陽，同膺10月份最佳。

今季加盟標準流浪後得到教練信任，球隊首7場賽事均獲派上陣，年紀輕輕，陣上卻敢扭敢射，上月(10月)10日對港會的「菁英盃」所入的「世界波」，不僅協助球隊贏波全取3分，更讓他成為了10月份「最佳金球」的得主。

「嗰球係入得幾靚嘅，不過身為職業球員唔可以淨係回味，而應該努力展望未來、努力改善自己嘅不足，希望可以Keep住進步，入唔入到波或者攞唔攞到獎都係次要，最緊要係球隊贏波。」獲標準流浪會長、在小球界綽號「銀狐」的莫耀強送上獎座，以及2000元加碼利是的「迪麟」一臉認真地道。

上月(10月)1日「菁英盃」面對港會，晉峰在領先下，下半場一度面對港會的狂攻，最終能夠加保不失兼順利贏波，門將羅澔陽實在功不可沒，其中他近距離擋走麥美倫的半單刀波，更讓他高票當選10月份「最佳撲救」。

「今次呢一個係我職業生涯第一個個人獎項，好開心！我背後有一班好好嘅隊友、朋友同埋屋企人嘅支持，攞獎對我嚟講係一個好好嘅鼓勵，冇佢哋投票我都唔會有呢一個獎。我好想多謝『何sir』(即晉峰龍門教練何國泉），好感激佢一路以嚟嘅教導。」「澔陽」指自己應對高波和用波方面的能力有待增強，同時希望可以改善心理質素，從而令自己繼續進步，為球隊貢獻更多。

楊迪麟和羅澔陽除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座和禮物包外，亦自動躋身季尾的總選。11月份「最佳金球」和「最佳撲救」將於下月初，在facebook專頁「我撐本地波」接受公眾投票，支持港超聯的球迷請踴躍投票。