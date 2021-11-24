曼聯反彈派兩蛋　卡域克首演歐聯提早出線

曼聯換帥後第1擊即反彈！由臨時領隊卡域克領軍嘅「紅魔鬼」，周三(24日)凌晨歐聯作客2比0擊敗維拉利爾，提早鎖定F組首名出線資格。卡域克賽後表示呢場比賽並唔漂亮，但結果非常重要，並將勝仗獻畀日前被炒魷嘅蘇斯克查。

卡域克今場變陣出擊，之前一直被雪嘅雲迪碧克取代般奴費南迪斯打正選，不過形勢上都係處於下風，全靠門將迪基亞保持穩健表現先至力保不失。換邊後維拉利爾繼續主導比賽，要迪基亞不斷左飛右撲，直到78分鐘主隊門將交出醫院波，費特逼甩後由C朗拿度第1時間挑射入網；曼聯領先後專心打反擊，90分鐘再由查頓辛祖建功鎖定勝局。

曼聯贏波後喺F組5戰得10分排榜首，領先第2名嘅維拉利爾3分，由於對賽成績(2勝)好過對方，「紅魔鬼」得以鎖定首名資格晉級。同組另一仗阿特蘭大作客3比3逼和年青人，阿特蘭大以6分排第3位，年青人就以4分位列榜尾。

卡域克首度領軍即贏波出線，佢賽後表示：「我哋係想贏波，亦相信自己可以做到。老實講，球隊近期成績差勁兼且不在狀態，唔可能短時間解決所有問題，冇人會預期曼聯即刻踢出漂亮足球，但球員一直努力戰鬥，而後備球員最後發揮出影響力。我好享受呢場比賽，呢場勝仗係獻畀蘇斯克查。」