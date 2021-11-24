中美混雙成闖關　王曼昱拍住美國神童打得激

世乒賽在美國休斯敦開打，兩對中美跨國混雙組合成為首圈焦點之一，雙雙均以3比0淘汰對手，躋身32強。

適逢中美「乒乓外交」50周年紀念，中國與美國乒協向國際乒聯申請在混雙項以配隊參賽獲得批准，22歲的應屆東京奧運女團金牌得主王曼昱，拍住美國被譽為乒乓神童的印度裔賈哈（Kanak JHA），首輪面對俄羅斯組合泰娜高娃／薛多華高（Mariia TAILAKOVA／Vladimir SIDORENKO）打得緊湊，其中第二局多次刁時，由10平糾纏到17平手，最終中美組合以11比6、19比17及11比7直落三局淘汰對手闖關。

至於另一對中美組合，林高遠拍住美國的張安面對葡萄牙的阿保盧那（Tiago APOLONIA）／邵傑妮開局不久已取得優勢，最終以11比6、11比9、11比7獲勝晉級。

王曼昱賽後談到首次與美國球員合作很興奮：「我與賈哈首次合作，在訓練中發現他很多優點，如他的正手包括反手，還有很高的攻擊性，我比他年長一歲，希望在球場上多去承擔。」

至於被問到配對時如何溝通，王曼昱坦言:「其實乒乓球本身就是一種我們共同語言及交流方式，然後我一點點英語，再加肖指導也懂英語，在溝通上也有幫助。」