東奧銅牌「3寶」出擊　杜凱琹「派蛋」闖關

以東京奧運女團銅牌得主杜凱琹、蘇慧音及李皓晴領軍的港乒團，周二出戰美國休斯頓舉行的世界乒乓球（單項）錦標賽，杜、李在女單表現強勢，向對手「派蛋」昂然晉級；被視為獎牌希望的混雙組合黃鎮廷／杜凱琹將於周四(25日)出戰，展開爭牌之旅。

港隊3男5女今日出戰單打首輪，四位女將包括杜凱琹、李皓晴、朱成竹及吳穎嵐都順利過關，惟東奧「奇兵」蘇慧音面對南韓的申裕斌力拼下以0比4落敗；而杜凱琹對住尼日利亞的Edem更顯強勢，4局合共僅輸14分，以11比3、11比5、11比2及11比4輕鬆闖入64強。

至於男單方面，「一哥」黃鎮廷面對烏克蘭的Yechen Pryschepa，雙方爭逐6局之後阿廷以4比2闖關，而何鈞傑硬碰瑞典的卡爾遜（Kristin Karlsson）打足7局，以3比4憾負，林兆恒則以1比4不敵丹麥的哥夫，無緣晉級，寄望稍後的男雙賽事有所突破。

這是港隊自東京奧運後，今年另一個大型比賽，然而由於早前出戰亞錦賽後要隔離，影響備戰，因此港隊今次對獎牌未負厚望。不過，杜凱琹與黃鎮廷的混雙組合過去成績優越，有機會再爭獎牌，他們首圈輪空，並於周四（25日）出戰對意大利組合，爭逐16強席位。