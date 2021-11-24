【歐聯】利物浦剋死波圖捧主W

星期三深夜歐聯B組賽事，利物浦坐鎮晏菲路球場迎戰波圖。小組4戰全勝嘅紅軍利物浦，已經鎖定小組首名出線資格，不過就算呢場作出輪換，派出南野拓實同奧歷治等副選球員應戰，實力依然超班。波圖賽前只係領先馬德里體育會1分，為鞏固小組前二位置，呢場肯定希望成功搶分，不過呢支葡超球隊要主動出擊，隨時會令後防空虛；兩軍過去6次交手，利物浦取5勝1和優勢明顯，包括小組賽首次交手以5比1輕取波圖，明顯格食格，今場有望再下一城，主勝不容錯過。 ●臻贏特

直播表

周三11:30pm 歐霸 莫斯科斯巴達 對 拿玻里

Now 643

周四1:45am 歐聯 國際米蘭 對 薩克達

Now 643

周四1:45am 歐聯 比錫達斯 對 阿積士

Now 644

周四4:00am 歐聯 曼城 對 巴黎聖日耳門

Now 643

周四4:00am 歐聯 利物浦 對 波圖

Now 644

周四4:00am 歐聯 馬德里體育會 對 AC米蘭

Now 645

周四4:00am 歐聯 士砵亭 對 多蒙特

Now 646