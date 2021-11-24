梅菲全英賽倒灶出局　吳安儀明天登場

「魔術師」梅菲在桌球全英賽爆冷出局，首圈以5比6不敵中國19歲業餘球手斯佳輝，四年內在這項傳統大賽遭遇「一輪遊」。至於香港「四眼Cue后」吳安儀將於明日香港時間晚上10時半亮相，將於首圈面對中國神童顏丙濤。

被譽為桌球壇三大賽事之一的全英賽周二開打，今年5月闖入世錦賽決賽的梅菲，再陷入「一輪遊」魔咒，面對中國無名小卒、剛在今年Q-School排名第5的斯佳輝，頭一節已落後局數1比3，雖然梅菲在後段發力，在第8至10局連番「起迫」，轟出3cue60+，追至5比5平手，直至決勝局斯佳輝打出1cue51度，原本梅菲有機會逆轉卻打失致命藍波，而斯佳輝卻精彩篤入Pink波，最終以77比45險勝，令梅菲繼2018及2019年後再次在全英賽首圈出局。

早前已遇上肩頸痛的梅菲賽後坦言：「的確有點可惜，在5平的時候打失了藍波！上周肩頸痛楚愈來愈嚴重，每日都要找物理治療幫助，我不認識有同樣問題的桌球員，今天每打一球都很痛。」至於連續三個比賽都獲亞席的「巫師」希堅斯則轟出兩cue破百(112及134度)，以6比1擊敗Michael Georgiou躋身次圈。

此外，香港「四眼Cue后」吳安儀歷史性出戰這項桌壇傳統賽事，她將於明日香港時間晚上10時半亮相，將於首圈面對中國神童顏丙濤，期望有所突破。獲得今季職業賽外咭的安儀早前已先後出戰三個職業賽事，均告惜敗。