皇馬強攻大刀闊斧　贏波出線搵舒列夫報仇

今晚歐聯D組關鍵戰，舒列夫主場硬撼皇家馬德里。摩爾多瓦球隊舒列夫神奇不再，連輸兩場實力已經見晒底；「銀河艦隊」皇馬贏波即出線，賓施馬同雲尼斯奧斯祖利亞又着晒火，為報番首循環一箭之仇必定搶攻，3.5球嘅入球大穩開。（周四凌晨4時開賽）

來自並非歐洲傳統足球強國摩爾多瓦，名不見經傳嘅舒列夫，今屆首度殺入歐聯分組賽，表現卻一鳴驚人，頭兩輪賽事分別爆冷連贏薩克達及皇馬，但當受到球迷注目之際，可惜球隊成績無以為繼，近兩輪無論主客場對住國際米蘭，結果都係輸晒，一下子從榜首跌落第3位，依家畀「藍黑兵團」反超1分之餘，亦落後D組「一哥」皇馬3分，睇得出列強已摸清舒列夫底細，實力不再神秘。

而且為爭出線今仗必須搶攻嘅舒列夫，防守亦唔穩陣，近3輪歐聯分組賽均有失波，共失7粒，總入球全開3球或以上，今仗就算有主場之利，相信亦難擋矢志復仇嘅「銀河艦隊」來犯。

賓施馬雲尼斯奧斯擦出火花

皇馬喺D組除咗輸畀舒列夫之外，其餘3仗贏晒，近3輪全開總入球3球或以上，包括兩勝薩克達共轟7粒；老將賓施馬今屆歐聯已有4球進帳，小將雲尼斯奧斯祖利亞亦入兩粒，而兩次助攻畀佢嘅，都係來自賓施馬嘅妙傳，可見呢對「老少拍檔」愈來愈夾。

何況中場球星卻奧斯好番後逐漸上力，拍住老拍檔莫迪歷同卡斯米路，有效掌控形勢；呢位前德國國腳於上場西甲贏CF格蘭納達4比1之役，貢獻兩個助攻，令佢喺皇馬生涯累積74次助攻，現役皇馬球員中僅次於賓施馬同馬些路。皇馬今仗贏波即鎖定晉級，戰意必堅，不過客勝賠率乏味，轉捧中位數3.5球入球大好過。