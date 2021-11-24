U23硬漢不甘向現實低頭　黃智康拚到最後

「踢咗兩年超聯，講真算坐多過踢啦，但自己唔想咁快放棄，有機會都希望試下搏埋呢一年，睇吓有啲咩唔同，如果無咩突破可能都要面對返現實。」港超新軍香港U23的成立，志在令本地年輕球員繼續參與高水平比賽，對中場黃智康來說，今次更可謂最後一次機會，期望他可在新季證明自己。■圖/文：李浚湣

舊球會愉園今季宣布退出港超聯，黃智康坦言拖糧情況一早出現，已預計有散班的可能，上季季尾開始向其他球會尋求落班機會，但一直未有得到答覆，當時自己基本上接近放棄，甚至正從事一份足球以外的工作，每月可獲不錯的收入。而由於香港U23的資源有限，「阿康」承認當時收到邀請後一度猶豫：「都有諗過唔踢，首先球市唔好，加上去到一個唔上唔落嘅年紀，又唔係菁英盃適齡球員，開始要對生活同屋企負番少少責任。」

「阿康」前季於「康城盃」開始嶄露頭角，但上季各項賽事僅獲9次上陣機會，他承認有點不開心：「都會有諗過係咪唔適合踢波，見到同年紀嘅開始有好多出場機會，係咪能力唔夠定係其他因素。」眼見其他愉園球員陸續被其他球會簽下，上季不受重用的「阿康」亦顯得羨慕：「自己會諗大家嘅能力差唔多，咁點解你揀佢唔揀我呢，但球會角度上可能會覺得你無咩出場機會，表現唔到啲咩咁咪唔揾你囉。」

「有表現先會有下一年」

「比起朱偉鈞、林樂勤，我唔算係頂級嗰啲，比較少人會提起我係主力，或者99年嘅一線球員，但我又唔係好介意嘅。」「阿康」直言自身實力屬中規中距，但他反而覺得只要做到自己喜歡的東西便可，不會太刻意要讓球迷留意。展望來季，「阿康」堅定地表示「如果今年踢得好先會有下一年」，目標希望有穩定出場時間去表現自己，並鼓勵每一位隊友，證明自己的價值及能力，讓大家知道他們就是香港足球未來。

黃智康Profile

出生日期：1999年1月25日（22歲）

體重： 67 kg 身高： 1米75

位置： 中場 球員號碼：14

現效力球會：香港U23

曾效力球會：愉園

父母唔反對已係最大支持

黃智康坦言父母雖然未必太懂足球，但對他而言，父母不反對已是最大的支持。「老實講，呢兩年我都應承過會畀番少少家用，但自己已經未必夠使，可能仲要問番佢哋拎，佢哋無話唔畀，或者叫我唔踢波去返工。」

女友力撐：有得踢點解唔踢？

談到女朋友，「阿康」指她一直不斷作出鼓勵，有時甚至反問「有得踢點解唔踢」，更會經常入場或者在網上觀看比賽，「阿康」認為父母、女朋友背後的支持，令他更勇敢踏出成為職業足球員這一步。

難忘中學朝7晚10追落後

自小居住在東涌的黃智康小三已接觸足球，惟直至中二才入選港隊Ｕ14，接受正式訓練，及後更有機會加入車路士足球學校，隨愉園一嘗港超聯滋味。「阿康」坦言離島區的資源不足，當時才發現較人遲起步，很多意識、技術對比其他人差，因此之後更加努力：「我嗰陣會盡量出嚟出席港隊同球會練波，朝早7點幾起身返學，有時可能仲有補課，練埋波返到屋企可能已經9點幾、10點，仲要做功課，一星期有4、5日都係咁，對一個中學生嚟講都幾攰同辛苦。」