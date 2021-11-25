「耶穌仔」做救世主1傳1射　曼城反勝PSG

周四(25日)凌晨歐聯A組大戰，曼城靠後備上陣嘅「耶穌仔」加比爾捷西斯1次助攻及射入1球，主場以2比1反勝巴黎聖日耳門(PSG)，以小組首名出線。

PSG輸波之後，仍然可以次名出線16強，但就要面對包括曼聯在嘅其他組首名勁旅，意味兩位球王美斯同C朗可能提早16強交鋒。

曼城即使缺少確診新冠肺炎嘅中場大腦奇雲迪布尼，但仍然創造唔少攻勢，包括根度簡頭槌攻門斜出，以及勁射中柱，辛真高2次起腳未能命中。

曼城久攻不下，換邊後僅5分鐘失守，巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比把握門前大漏，近門射入。曼城主帥哥迪奧拿隨即用前鋒加比爾捷西斯入替辛真高，加強攻力，呢個調動成為勝負最大關鍵，加比爾捷西斯上陣後僅9分鐘，就助攻史達寧射入扳平。

呢位巴西國腳之後接應貝拿度施華傳中，近門射入，協助曼城反勝2比1。值得一提，貝拿度施華今場47次傳波都成功交畀隊友，傳球成功率達100%

曼城贏波之後，5戰有12分，領先第2位巴黎聖日耳門4分，提早1輪出線，亦係「藍月亮」連續5屆歐聯以小組首名出線。

由於同組另1場RB萊比錫作客大勝布魯日5比0，兩隊同得4分，令有8分在手嘅PSG提早鎖定次名出線資格。

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